Aikštelių vienetas PT Fp

Su apsauga nuo užšalimo: mūsų žiemos sąlygoms atsparus kvapų difuzorius Perfume Tower PT Fp iš degalinių aikštelėms skirtų įrenginių asortimento greitai ir efektyviai neutralizuoja nemalonius transporto priemonių kvapus.

Yra daugybė priežasčių, kodėl nemalonūs kvapai atsiranda transporto priemonėse, pavyzdžiui dėl rūkymo ar šeimos šuns išsimaudžiusio ežere. Naudodamiesi nuo užšalimo apsaugotu ir žiemos sąlygoms atspariu kvapų difuzoriumi „Perfume Tower“ PT Fp, jūsų klientai greitai ir lengvai neutralizuos šiuos nemalonius kvapus. Yra keturi skirtingi kvapai, kuriuos galima rinktis pagal individualų skonį. Skirtingi kvapai nesusimaišo. Įrenginio veikimo laiką galima nustatyti iki 7 minučių. Netgi individualų elektroninių monetų priėmimo įtaisą, atpažįstantį monetas ir žetonus, galima sukonfigūruoti itin greitai ir paprastai.

Savybės ir privalumai
Aikštelių vienetas PT Fp: Galima pasirinkti keturis skirtingus kvapus
Galima pasirinkti keturis skirtingus kvapus
Atskiri kvapai nesusimaišo Gaivus kvapas beveik kiekvienam skoniui.
Aikštelių vienetas PT Fp: Elektroninis monetų priėmimo įtaisas
Elektroninis monetų priėmimo įtaisas
Individualus ir paprastas programavimas. Naudojamas tik vienas monetų priėmimo įtaisas įvairioms monetoms ir žetonams.
Aikštelių vienetas PT Fp: Programuojamas veikimo laikas
Programuojamas veikimo laikas
Nepertraukiamas veikimo laiko nustatymas iki 7 minučių. Individualiam pritaikymui prie vietinių sąlygų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Saugos klasė IP44
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Nominali galia (kW) 0,3
Kvapiojo vandens mišinio sąnaudos (ml/min) 50
Pritaikymo sritys
  • Kvapų difuzorius „Perfume Tower" su apsauga nuo užšalimo kvapų neutralizavimui transporto priemonėse.