Aikštelių vienetas PT Fp
Su apsauga nuo užšalimo: mūsų žiemos sąlygoms atsparus kvapų difuzorius Perfume Tower PT Fp iš degalinių aikštelėms skirtų įrenginių asortimento greitai ir efektyviai neutralizuoja nemalonius transporto priemonių kvapus.
Yra daugybė priežasčių, kodėl nemalonūs kvapai atsiranda transporto priemonėse, pavyzdžiui dėl rūkymo ar šeimos šuns išsimaudžiusio ežere. Naudodamiesi nuo užšalimo apsaugotu ir žiemos sąlygoms atspariu kvapų difuzoriumi „Perfume Tower“ PT Fp, jūsų klientai greitai ir lengvai neutralizuos šiuos nemalonius kvapus. Yra keturi skirtingi kvapai, kuriuos galima rinktis pagal individualų skonį. Skirtingi kvapai nesusimaišo. Įrenginio veikimo laiką galima nustatyti iki 7 minučių. Netgi individualų elektroninių monetų priėmimo įtaisą, atpažįstantį monetas ir žetonus, galima sukonfigūruoti itin greitai ir paprastai.
Savybės ir privalumai
Galima pasirinkti keturis skirtingus kvapusAtskiri kvapai nesusimaišo Gaivus kvapas beveik kiekvienam skoniui.
Elektroninis monetų priėmimo įtaisasIndividualus ir paprastas programavimas. Naudojamas tik vienas monetų priėmimo įtaisas įvairioms monetoms ir žetonams.
Programuojamas veikimo laikasNepertraukiamas veikimo laiko nustatymas iki 7 minučių. Individualiam pritaikymui prie vietinių sąlygų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Saugos klasė
|IP44
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (kW)
|0,3
|Kvapiojo vandens mišinio sąnaudos (ml/min)
|50
Pritaikymo sritys
- Kvapų difuzorius „Perfume Tower" su apsauga nuo užšalimo kvapų neutralizavimui transporto priemonėse.