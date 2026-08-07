Aukšto slėgio plovimo įrenginys su apmokėjimo monetomis funkcija SB MB
Technologiškai išmani, didelio našumo, patvari ir ekonomiška SB automobilių plovimo sistema, skirta keturioms darbo vietoms.
Monetomis ar žetonais valdoma savitarnos plovimo sistema SB MB gali būti „Cab“ versijos, montuojant ją lauke arba kaip iš anksto sumontuota „Skid“ versija montuojama techninėje patalpoje, atsižvelgiant į kliento pageidavimus. Sistema skirta iki keturių darbo vietų ir yra pagaminta atskirai, atsižvelgiant į konkrečius klientų norus ir poreikius. Tai užtikrina, kad sistemoje yra būtent tie komponentai, kurie iš tikrųjų reikalingi ir pageidaujami. SB MB turi tris korpusų versijas („Cab“, „Cab 1“ ir „Cab 2“), skirtas montuoti lauke, ir „Skid“ versiją, kuri skirta montuoti esamoje techninėje patalpoje. „Cab 1“ ir „Cab 2“ versijos yra tarp plovimo stotelių, nes jose yra terminalas operatoriui ir plovimo įrankių laikymo vietos. „Cab“ versija neturi operatoriaus terminalo, todėl nėra montuojama tarp plovimo stotelių. Atskiros plovimo stotelės yra valdomos nuotoliniu būdu.
Savybės ir privalumai
Patikimas dozavimasPneumatiniai dozavimo siurbliai užtikrina proceso patikimumą, todėl net ir piko metu bus aptarnauti visi klientai. Tausoja aplinką ir tuo pačiu metu sumažina išlaidas.
Ekonomiškas valymasNaudojant ploviklio koncentratą, jo sunaudojama mažiau, o tai reiškia, kad jūsų sistemos pareikalaus mažiau sąnaudų jums ir aplinkai.
Lengva naudoti+G2:G26Didelės priekinės durys su nuimama vidurine dalimi suteikia lengvą prieigą prie mazgų – tai taupo techninės priežiūros laiką ir jūsų sistema netrukus vėl bus paruošta naudojimui.
Apsauga nuo vagysčių
- Dvejų raktų sistema: vienas raktas įrangai, kitas - monetų įtaisui.
Taupo išteklius
- Naudojant sausas putas sumažėja vandens suvartojimas sistemoje ir tausojami mūsų gamtos ištekliai.
Lengvas ratlankių valymas
- Ratlankiai plaunami aukšto slėgio purkštuvu, todėl nereikia atskiro plovimo įrankio.
Blizgesys be dryžių
- Dėl integruotos minkštinimo ir osmoso sistemos, automobilis išdžiovinamas nepaliekant dėmių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Karšto vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Darbinis slėgis (bar)
|100 - 120
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2031-01-01
Įranga
- Savitarnos automobilių plovyklos: 2, 4
- Skalbimo programos: 11 Piece(s)
- dviejų raktų sistema
- Pneumatiniai dozavimo siurbliai