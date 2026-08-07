Aukšto slėgio plovimo įrenginys su apmokėjimo monetomis funkcija SB MU
SB MU modulinė kelių plovimo stotelių sistema, skirta transporto priemonių išorės valymui savitarnos plovimo centruose. Skirta 4 - 8 plovimo vietoms, individualiai konfigūruojama ir plečiama pagal poreikį.
Modulinę savitarnos plovimo sistemą SB MU su 4–8 savitarnos plovimo vietoms, skirtomis transporto priemonių išorės valymui, galima individualiai sukonfigūruoti ir lanksčiai išplėsti. 5 pagrindiniai komponentai – siurblio modulis, karšto vandens sistema, minkštinimo ir osmoso įrenginys, valdymo spinta ir plovimo įtaiso įranga yra sumontuoti techninėje patalpoje. Moduliai iš anksto surenkami ant karkaso gamykloje, kad būtų galima paprasčiau montuoti vietoje ir sutaupyti laiko bei sąnaudų. Visi komponentai yra lengvai pasiekiami ir ypač lengvai naudojami. Aukštos kokybės komponentai užtikrina puikius valymo rezultatus. Atsižvelgiant į aikštelės ypatybes, kiekvienoje plovimo vietoje gali būti įrengta iki 11 plovimo programų (išankstinis valymas, pagrindinis valymas ir priežiūra). „Vario“ putų sistema naudojama plovimui putomis ir plovimo šepečiu. Vandens kiekį ir putų konsistenciją (šlapias ar sausas putas) gali nustatyti operatorius. Plovyklos klientams ypač patiks aiškios naudojimo instrukcijos, logiškas ergonomiškų plovimo įrankių išdėstymas, taip pat veiksmingos plovimo programos ratų ratlankiams ir novatoriškos dažų paviršiaus priežiūros programos (poliravimas putomis).
Savybės ir privalumai
Modulinė konstrukcija
- Sistema gali būti individualiai sukonfigūruota ir lanksčiai išplėsta.
Patrauklios plovimo programos (maks. 11)
- Nei vienas plovyklos kliento noras nelieka neišpildytas.
Siurblio moduliai iš anksto surinkti gamykloje
- Laiką ir sąnaudas taupantis įrenginys vietoje.
- Siekiant įvertinti ar veikia tinkamai, siurblio moduliai yra testuojami pačioje gamykloje.
Pneumatiniai dozavimo siurbliai
- Valymo priemonės koncentrato naudojimas, didelis proceso patikimumas.
„Vario“ putų sistema
- Drėgnų / sausų putų valymo pasirinkimas suteikia įvairias galimybes.
Optimali prieiga prie visų komponentų
- Labai lengva priežiūra.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Karšto vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Darbinis slėgis (bar)
|100 - 120
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2031-01-01
Įranga
- Savitarnos automobilių plovyklos: 4, 8
- Skalbimo programos: 11 Piece(s)
- Pneumatiniai dozavimo siurbliai
- „Vario“ putų sistema
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės išorės valymas savitarnos klientams