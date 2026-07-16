Sunkvežimių plovyklos RBS 6012
Greitam, kruopščiam ir švelniam komercinių transporto priemonių plovimui: vieno šepečio komercinių transporto priemonių plovykla RBS 6012. Idealiai tinka auto parkams, kuriuose yra iki 15 transporto priemonių, tokių kaip autobusai, sunkvežimiai.
Mūsų rankiniu būdu valdomo vieno šepečio komercinių automobilių plovimo įrenginys RBS 6012 su 3 ~ / 400 V / 50 Hz maitinimo jungtimi, dvigubu šepečio tvirtinimu bei tvirtu, suvirintu aliuminio rėmu, užtikrina mažų automobilių parkų, kuriuose yra iki 15 komercinių transporto priemonių, savininkams paprastą valdymą ir tuo pačiu labai efektyvius valymo rezultatus. Šepečio velenas varomas varikliu su savaime užsitraukiančia grandine, o du purkštukų vamzdžiai, integruoti į mašinos šepečio rėmą, užtikrina pusiau uždengto šepečio su profiliuotais polietileno šeriais, drėkinimą. RBS 6012 turi 4 lengvai besisukančius ratus, kurie leidžia lengvai manevruoti įrenginiu aplink transporto priemonę. Transporto priemonių kontūrai, kurių nuolydis yra iki 10 ° yra taip pat lengvai atpažįstami. Sistemos struktūra yra visiškai atspari korozijai dėl tokių aukštos kokybės komponentų kaip nerūdijančio plieno reguliavimo vairo arba apsaugos nuo vandens taškymosi iš specialios poliesterio medžiagos, minkštų guminių volelių ant rėmo, kurie visuomet užtikrina reikiamą atstumą iki automobilio. Autobusų, ar net sunkvežimių šonai, priekis ir galas išvalomi greitai, efektyviai ir švelniai.
Savybės ir privalumai
Reguliavimo vairasGalimas vertikalaus kontūro aptikimo ir pakreipimo mechanizmas. Lengvai pasiekiamas transporto priemonės priekis, su iki 10 ° kampu.
Valymo priemonės dozavimo mazgasJei reikia, valymo priemonę galima pridėti naudojant dozavimo siurblį.
Saugi eksploatacijaŠepečių sukimas palaiko operatorių, kai sistema juda į priekį. Šepečiai nustoja suktis atleidus rankenėlę.
Lengvas aliuminio korpusas
- Itin atsparus išorės poveikiui
- Pusiau dengtas korpusas patikimai apsaugo operatoriųnuo vandens taškymosi.
Keturi ratukai ir 2 atraminiai ratai
- Puikus manevringumas ir geras stabilumas.
- Tikslus judėjimas plovimo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sistemos aukštis (mm)
|3810
|Plovimo aukštis (mm)
|3645
|Reikalavimai plovimo vietai (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Dažnis (Hz)
|50
|Įtampa (V)
|400
Komplektacija
- Sistemos valdymo patalpa
- standartinis ratų aukštis
Įranga
- Plovimo šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Individuali šepečių įranga
- Pakreiptas išlyginimo įtaisas su reguliavimo ratuku.
- Vairavimo ratai: 4 Piece(s)
- Atraminiai ratai: 2 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Rankiniu būdu valdomam komercinio transporto išoriniam valymui