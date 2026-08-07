Sunkvežimių plovyklos RBS 6014
Rankiniu būdu valdoma 1 šepečio plovimo sistema RBS 6014 su 3 fazių 400 V / 50 Hz maitinimo jungtimi. Greitam komercinio transporto išoriniam valymui. Idealiai tinka automobilių parkui iki 15 transporto priemonių.
Mūsų visapusiška transporto priemonių plovimo technologijų patirtis buvo pagrindas kuriant šią rankiniu būdu valdomą vieno šepečio plovimo sistemą (jungtis: 3 ~ / 400 V / 50 Hz) komercinėms transporto priemonėms, tokioms kaip autobusai ar sunkvežimiai iki 4,2 metro aukščio. RBS 6014 yra labai efektyvus sprendimas auto parkams, turintiems iki 15 transporto priemonių. Ją yra ypač lengva valdyti ir juo manevruoti dėl keturių lengvai besisukančių ratų. Transporto priemonių kontūrai, kurių nuolydis yra iki 10 ° yra taip pat lengvai atpažįstami. Į mašinos šepečio rėmą yra integruoti du antgaliai skirti šepečio drėkinimui. Jo skersmuo darbo metu yra maždaug 1 000 mm ir jį sudaro pusiau uždara apsauga su profiliuotais polietileno šeriais; dvigubo guolio šepečio veleno pavarą varo pavaros variklis su savaime užsitraukiančia grandine. Korozijai atspari ir tvirta sistemos konstrukcija pagaminta iš suvirinto aliuminio rėmo. Sistemoje montuojami ir kiti rūdijimui atsparūs komponentai, tokie kaip apsauga nuo taškymosi iš specialios skaidrios poliesterio medžiagos arba reguliavimo vairas iš nerūdijančio plieno.
Savybės ir privalumai
Reguliavimo vairasGalimas vertikalaus kontūro aptikimo ir pakreipimo mechanizmas. Lengvai pasiekiamas transporto priemonės priekis, su iki 10 ° kampu.
Valymo priemonės dozavimo mazgasJei reikia, valymo priemonę galima pridėti naudojant dozavimo siurblį.
Saugi eksploatacijaŠepečių sukimas palaiko operatorių, kai sistema juda į priekį. Šepečiai nustoja suktis atleidus rankenėlę.
Lengvas aliuminio korpusas
- Itin atsparus išorės poveikiui
- Pusiau dengtas korpusas patikimai apsaugo operatoriųnuo vandens taškymosi.
Keturi ratukai ir 2 atraminiai ratai
- Puikus manevringumas ir geras stabilumas.
- Tikslus judėjimas plovimo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sistemos aukštis (mm)
|4370
|Plovimo aukštis (mm)
|4205
|Reikalavimai plovimo vietai (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Dažnis (Hz)
|50
|Įtampa (V)
|400
Komplektacija
- Sistemos valdymo patalpa
- standartinis ratų aukštis
Įranga
- Plovimo šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Individuali šepečių įranga
- Pakreiptas išlyginimo įtaisas su reguliavimo ratuku.
- Vairavimo ratai: 4 Piece(s)
- Atraminiai ratai: 2 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Rankiniu būdu valdomam komercinio transporto išoriniam valymui