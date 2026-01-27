Sauso ledo valymo įrenginys IB 7/40 Classic
Oro srauto optimizavimo dėka mūsų „Ice Blaster IB 7/40“ daro įspūdį puikiais rezultatais valant sausu ledu, net dirbant su žemu oro slėgiu. Kompaktiškas prietaisas.
„Ice Blaster IB 7/40 Classic“ - tai didelio našumo sausojo ledo valymo įrenginys, kuris, dirbant kasdien, yra saugiai ir patogiai valdomas ir manevringas. Visi komponentai ir technologijos, atitinka aukščiausius kokybės standartus. Pavyzdžiui, gerai apgalvota dozavimo technologija apsaugo įrenginį nuo apledėjimo valymo metu, o optimizuotas oro srautas užtikrina puikius valymo rezultatus esant palyginti žemam slėgiui ir sunaudojamam deguonies kiekiui, o tuo pat metu garantuoja ir santykinai mažą darbo triukšmą. Slėgį ir ledo tiekimo tūrį galima lengvai reguliuoti mygtukų - pagalba, kurią taip pat galima išjungti naudojant raktinį jungiklį. Standartinis integruotas tepalų ir vandens atskyrėjas, ledo šalinimo sistema, skirta pašalinti sausą ledą, likusį po naudojimo, vienu mygtuko paspaudimu. Visus svarbius įrenginio parametrus, veikimo laiką, vidutinis ledo suvartojimą per valandą arba bendrą ledo suvartojimą, galima matyti ekrane.
Savybės ir privalumai
Ekrano valymasLengva nuskaityti nustatytas vertes; Paprastas valdymas didelių mygtukų dėka ir elektroninė valdymo sistema.
Automatinis išlikusio ledo ištirpdymasUžbaigus darbą, sauso ledo likučiai pašalinami iš konteinerio vienu mygtuko paspaudimu, apsaugant prietaisą nuo užšalimo.
Integruoti alyvos ir vandens atskyrikliai.Įrenginys neužšąla.
Išmanus pistoleto laikiklis.
- Patogus pistoleto laikymas.
- Ideali antgalių nuėmimo padėtis.
Išskirtinis mobilumas.
- Optimalus prietaiso balansavimas patogiam manevravimui nelygiais paviršiais.
Efektyvus oro tekėjimas prietaise.
- Sausas ledas iš prietaiso yra perduodamas į antgalį jo nesuskaidant.
- Aukščiausi valymo rezultatai pasiekiami šio antgalio pagalba.
Integruotas antgalių ir įrankių skyrius.
- Viskas pasiekiama ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Galingumas (kW)
|0,6
|Korpusas / rėmas
|Nerūdijantis plienas (1.4301)
|Elektros laido ilgis (m)
|7
|Oro slėgis (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Oro kokybė
|Sausas ir be tepalų
|Oro srautas (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Garso lygis (dB(A))
|99
|Sauso ledo talpa (kg)
|15
|Sauso ledo granulės (skersmuo) (mm)
|3
|Sauso ledo sąnaudos (kg/h)
|15 - 50
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Svoris (be priedų) (kg)
|93
|Svoris (su priedais) (kg)
|75
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|768 x 510 x 1096
Komplektacija
- Tepalas antgalių srieginėms jungtims
- Plokščios srovės antgalis
- Raktas (antgalių keitimui): 2 Piece(s)
- Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jugntimis
- Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)
- Įrankių krepšys
Įranga
- Elektroninis valdymas
- Alyvos ir vandens atskyriklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Liejimo formų ir įrankių valymui.
- Plastiko dalių poliravimui.
- Kalimo įrankių valymui.
- Pilstymo į butelius ir medžiagų maišymo gamyklų valymui.
- Konvejerių, transportavimo ir priežiūros sistemų valymui.
- Orkaičių valymui.
- Spausdinimo mašinų valymui.
- Medžio perdirbimo staklių valymui.
- Generatorių, turbinų, paskirstymo skydų ir radiatorių valymui.