Vandens dozatorius WPD 200 Adv
WPD 200 Adv - ant stalviršio pastatomas vandens dozavimo įrenginys. Tiekia negazuotą, 4 skirtingų temperatūrų vandenį (kambario temperatūros, atvėsintą, karštą ir labai karštą). Skirtas aptarnauti iki 100 vartotojų srautą. Su ekranu ir patentuotu terminiu valymu. Juodos spalvos.
Vandens dozatorius WPD 200 Adv skirtas aptarnauti iki 100 žmonių srautą ir tiekia atvėsintą, kambario temperatūros, karštą ar labai karštą vandenį vienu mygtuko paspaudimu. Pažangus, ant stalviršio statomas įrenginys turi patentuotą terminio valymo sistemą ir tiesioginį perteklinio ar prilašėjusio vandens nutekėjimą nuo surinkimo padėkliuko į nuotekų sistemą - todėl įrenginio priežiūra yra minimali. Vanduo filtruojamas naudojant "Active-Pure" arba "Hy-Protect" filtrus, kuriuos galima įsigyti atskirai iš Kärcher. Yra galimybė integruoti ant grindų pastatomą pagrindą ir siurblį. Pageidaujant, perteklinis vanduo gali būti surenkamas į specialią talpą. Įrenginys taip pat standartiškai turi energiją taupančias funkcijas (energijos mažinimo ir budėjimo režimus).
Savybės ir privalumai
Daugiafunkcinis spalvotas ekranas su jutiklio mygtukais
- Lengvas valdymas: pvz. temperatūros pasirinkimas, CO2 intensyvumas, filtro keitimo demonstravimas, asmeninė vaizdų galerija.
Ypač didelis našumo diapozonas
- Iki 30 cm aukščio dozavimo plotas patogiam indų užpildymui.
Galimybė naudoti du filtrus itin švariam vandeniui.
- Hy-Protect filtras pašalina virusus ir bakterijas, o vertingi mineralai išsaugomi.
- "Active-Pure" filtras: pašalina chlorą ir sunkiuosius metalus iš vamzdžių.
Papildomos vandens rūšys
- Karštas ir ypač karštas vanduo.
Dalinis našumas
- Dozuojamas kiekis gali būti pritaikomas prie atitinkamo indo dydžio: 0,2 l puodeliams / stiklinėms arba 1 l buteliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Įvesties slėgis (bar)
|1,5 - 6
|Water volume (l/h)
|120
|Aušinimo našumas (l/h)
|65
|Vandens kiekis, karšto (l/h)
|10
|Nominali galia (W)
|max. 1900
|Aušinimo skystis
|R290
|Karštas vanduo
|taip
|Šaltas vanduo
|taip
|Neatvėsintas vanduo
|taip
|Svoris (be priedų) (kg)
|25,6
|Svoris (su priedais) (kg)
|25,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|29,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Komplektacija
- Vandens surinkimo padėkliukas su lygio indikatoriumi
Įranga
- Automatinė terminė dezinfekcija
- Automatinis skalavimas
- Vandens dozavimo vožtuvas su kontaktine apsauga
- Tikslus dozuojamo vandens tūris stiklinėms, buteliams ar grafinams
- Padėties nustatymo priedas geriamajam puodeliui
- vandens pašalinimas nuo vandens surinkimo padėkliuko: Be nutekėjimo
- Ekonominis režimas
- Laikmatis
- Versija / modelis: Stalo versija
- Elektroninis paketas: Pažangus
- Higieninis valymas: terminis
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Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens dozatorius bet kokiai erdvei
- Biurai, gamybinės patalpos, mažmeninės parduotuvės, automobilių prekybos vietos, mokyklos, universitetai, rotušės, viešbučiai, restoranai, valgyklos, ligoninės, gydytojų kabinetai