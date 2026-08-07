Vandens dozatorius WPD 200 Adv S
WPD 200 Adv S - ant stalviršio pastatomas vandens dozavimo įrenginys. Tiekia 6 skirtingų rūšių vandenį (kambario temperatūros, atvėsintą, vidutiniškai ar klasikinį gazuotą, karštą ar labai karštą). Skirtas aptarnauti iki 100 vartotojų srautą. Su integruotu siurbliu. Su ekranu ir patentuotu terminiu valymu. Juodos spalvos.
Vandens dozatorius WPD 200 Adv S su patentuota terminio valymo sistema, integruotu siurbliu ir efektyviomis, energiją taupančiomis funkcijomis (energijos mažinimo ir budėjimo režimais) bei lengvai suprantamu ekranu. Žavi savo naudingomis ir patogiomis papildomomis funkcijomis, kurios yra integruotos standartiškai. Pažangus, ant stalviršio statomas, juodos spalvos įrenginys tinka iki 100 žmonių srautui ir tiekia kambario temperatūros, atvėsintą, vidutiniškai ar klasikinį gazuotą vandenį, karštą ar labai karštą vandenį bet kuriuo metu ir tik vienu mygtuko paspaudimu. Perteklinis ar prilašėjęs vanduo nuo surinkimo padėkliuko patogiai nukreipiamas į nuotekų sistemą. Pageidaujant yra galimybė integruoti ant grindų pastatomą pagrindą bei perteklinio vandens nubėgimą į atskirą talpą. Galima pasirinkti "Active-Pure“ ar "Hy-Protect“ filtrus iš Kärcher.
Savybės ir privalumai
Daugiafunkcinis spalvotas ekranas su jutiklio mygtukais
- Lengvas valdymas: pvz. temperatūros pasirinkimas, CO2 intensyvumas, filtro keitimo demonstravimas, asmeninė vaizdų galerija.
Ypač didelis našumo diapozonas
- Iki 30 cm aukščio dozavimo plotas. Leidžia patogiai užpildyti net ir dideles talpas.
Galimybė naudoti du filtrus itin švariam vandeniui.
- Hy-Protect filtras pašalina virusus ir bakterijas, o vertingi mineralai išsaugomi.
- "Active-Pure" filtras: pašalina chlorą ir sunkiuosius metalus iš vamzdžių.
Papildomos vandens rūšys
- Gazuotas vanduo (vidutiniškai gazuotas ar klasikinis) bei karštas ar labai karštas vanduo.
Dalinis našumas
- Dozuojamas kiekis gali būti pritaikomas prie atitinkamo indo dydžio: 0,2 l puodeliams / stiklinėms arba 1 l buteliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Įvesties slėgis (bar)
|1,5 - 6
|Water volume (l/h)
|120
|Aušinimo našumas (l/h)
|65
|Vandens kiekis, karšto (l/h)
|10
|Nominali galia (W)
|max. 1900
|Aušinimo skystis
|R290
|Karštas vanduo
|taip
|Šaltas vanduo
|taip
|Neatvėsintas vanduo
|taip
|Svoris (be priedų) (kg)
|26,4
|Svoris (su priedais) (kg)
|26,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|29,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Komplektacija
- Vandens surinkimo padėkliukas su lygio indikatoriumi
Įranga
- Automatinė terminė dezinfekcija
- Automatinis skalavimas
- Vandens dozavimo vožtuvas su kontaktine apsauga
- Tikslus dozuojamo vandens tūris stiklinėms, buteliams ar grafinams
- Padėties nustatymo priedas geriamajam puodeliui
- vandens pašalinimas nuo vandens surinkimo padėkliuko: Be nutekėjimo
- Ekonominis režimas
- Laikmatis
- Versija / modelis: Stalo versija
- Elektroninis paketas: Pažangus
- Higieninis valymas: terminis
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Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens dozatorius bet kokiai erdvei
- Biurai, gamybinės patalpos, mažmeninės parduotuvės, automobilių prekybos vietos, mokyklos, universitetai, rotušės, viešbučiai, restoranai, valgyklos, ligoninės, gydytojų kabinetai