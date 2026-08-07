Vandens dozatorius WPD 200 Basic S
Vandens dozatorius WPD 200 Basic S tiekia 3 rūšių vandenį (atvėsintą, kambario temperatūros ir gazuotą). Ant stalviršio statomas įrenginys skirtas iki 100 žmonių srautui. Komplektuojamas su vandens surinkimo padėkliuku ir siurbliu. Cheminis valymas. Juodos spalvos.
Paprastas, ant stalviršio statomas įrenginys WPD 200 Basic S skirtas tiekti atvėsintą ar kambario temperatūros, negazuotą ar gazuotą vandenį iki 100 vartotojų srautui. Vandens dozatorius turi integruotą perteklinio ar prilašėjusio vandens surinkimo padėkliuką ir siurblį. Pasirinkdami papildomus priedus galite perteklinį vandenį surinkinėti į specialią talpą arba tiesiog nukreipti į bendrą nuotekų sistemą esančia jūsų patalpose. Esant poreikiui papildomai galite įsigyti ant grindų pastatomą pagrindą. Vandens filtravimui galite pasirinkti "Active-Pure" ar "Hy-Protect" filtrus iš Kärcher, įsigyjami atskirai. Efektyvios, energiją taupančios funkcijos (energijos mažinimo ir budėjimo režimai) užtikrina mažas eksploatavimo išlaidas. Įrenginys yra valomas cheminiu būdu.
Savybės ir privalumai
Pagrindinė įranga
- Paprastas, nesudėtingas valdymas lietimui jautriais mygtukais
Ypač didelis našumo diapozonas
- Iki 30 cm aukščio dozavimo plotas. Leidžia patogiai užpildyti net ir dideles talpas.
Galimybė naudoti du filtrus itin švariam vandeniui.
- Hy-Protect filtras pašalina virusus ir bakterijas, o vertingi mineralai išsaugomi.
- "Active-Pure" filtras: pašalina chlorą ir sunkiuosius metalus iš vamzdžių.
Papildomos vandens rūšys
- Gazuotas vanduo (vidutinio ir klasikinio gazavimo).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Įvesties slėgis (bar)
|1,5 - 6
|Water volume (l/h)
|120
|Aušinimo našumas (l/h)
|65
|Nominali galia (W)
|max. 300
|Aušinimo skystis
|R290
|Šaltas vanduo
|taip
|Neatvėsintas vanduo
|taip
|Gazuotas vanduo
|taip
|Svoris (be priedų) (kg)
|24,4
|Svoris (su priedais) (kg)
|24,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|27,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Komplektacija
- Vandens surinkimo padėkliukas su lygio indikatoriumi
Įranga
- Vandens dozavimo vožtuvas su kontaktine apsauga
- Padėties nustatymo priedas geriamajam puodeliui
- vandens pašalinimas nuo vandens surinkimo padėkliuko: Be nutekėjimo
- Versija / modelis: Stalo versija
- Elektroninis paketas: Basic
- Higieninis valymas: Cheminis
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Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens dozatorius bet kokiai erdvei
- Biurai, gamybinės patalpos, mažmeninės parduotuvės, automobilių prekybos vietos, mokyklos, universitetai, rotušės, viešbučiai, restoranai, valgyklos, ligoninės, gydytojų kabinetai