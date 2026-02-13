Zāles un krūmu cirpšanas šķēres GSH 2 Plus
Precizitāte, kas iedvesmo: ar akumulatoru darbināmajām zāles un krūmu šķērēm 2-in-1 jūs varat ātri nogriezt zāliena malas un apcirpt krūmus!
Precizitāte, kas pārsteidz: Izmantojot 8 cm plato zāles asmeni, mūsu vieglās bezvadu zāles un krūmu šķēres GSH 2 Plus ar iebūvētu akumulatoru jūs varat viegli nogriezt zāliena malas pie celiņiem, ap puķu dobēm vai gar terasi. Mūsu precīzais 11 cm garais krūmu asmens tiek izmantots dārza krūmu veidošanai. 'Ierīcei ir ātra asmeņu nomaiņa bez instrumentiem, nospiežot pogu, turētāja cilpu krūmu asmenī, lai ietaupītu vietu, kā arī teleskopisko rokturi kā papildu piederumu (nav iekļauts piegādes komplektā), lai nodrošinātu komfortablu zāliena malu griešanu.
Īpašības un ieguvumi
Asmens nomaiņa bez instrumentiem
- Vieglu nomaiņu starp zāles un krūmu asmeņiem nodrošina ātrās nomaiņas sistēma.
Ergonomisks roktura dizains
- Ērts satrvēriens pat ilgiem darbu cēlieniem.
Turēšanas cilpa
- Vietas taupīšanai.
Drošības slēdzis
- Novērš nejaušu zāles un krūmu šķēru iedarbināšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Krūmu griešanas asmens griešanas garums (cm)
|11
|Krūmu griešanas asmens zobu solis (mm)
|8
|Zāles griešanas asmens platums (cm)
|8
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|3.6
|Jauda no vienas uzlādes - Cērpot krūmus * (m)
|maks. 400
|Jauda no vienas uzlādes - Griežot zāli (m)
|maks. 500
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 50
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|155
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|392 x 81 x 132
*Darba metri, asmens garums
Aprīkojums
- Krūmu griešanas asmens
- Zāles griešanas asmens
- Pakarināšanas cilpa
- Asmens aizsargs
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
- Koku un krūmu atzarošanai un veidošanai
Piederumi
Atrast GSH 2 Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.