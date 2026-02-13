Zāles un krūmu cirpšanas šķēres GSH 2 Plus

Precizitāte, kas iedvesmo: ar akumulatoru darbināmajām zāles un krūmu šķērēm 2-in-1 jūs varat ātri nogriezt zāliena malas un apcirpt krūmus!

Precizitāte, kas pārsteidz: Izmantojot 8 cm plato zāles asmeni, mūsu vieglās bezvadu zāles un krūmu šķēres GSH 2 Plus ar iebūvētu akumulatoru jūs varat viegli nogriezt zāliena malas pie celiņiem, ap puķu dobēm vai gar terasi. Mūsu precīzais 11 cm garais krūmu asmens tiek izmantots dārza krūmu veidošanai. 'Ierīcei ir ātra asmeņu nomaiņa bez instrumentiem, nospiežot pogu, turētāja cilpu krūmu asmenī, lai ietaupītu vietu, kā arī teleskopisko rokturi kā papildu piederumu (nav iekļauts piegādes komplektā), lai nodrošinātu komfortablu zāliena malu griešanu.

Īpašības un ieguvumi
Asmens nomaiņa bez instrumentiem
  • Vieglu nomaiņu starp zāles un krūmu asmeņiem nodrošina ātrās nomaiņas sistēma.
Ergonomisks roktura dizains
  • Ērts satrvēriens pat ilgiem darbu cēlieniem.
Turēšanas cilpa
  • Vietas taupīšanai.
Drošības slēdzis
  • Novērš nejaušu zāles un krūmu šķēru iedarbināšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Krūmu griešanas asmens griešanas garums (cm) 11
Krūmu griešanas asmens zobu solis (mm) 8
Zāles griešanas asmens platums (cm) 8
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas spriegums (V) 3.6
Jauda no vienas uzlādes - Cērpot krūmus * (m) maks. 400
Jauda no vienas uzlādes - Griežot zāli (m) maks. 500
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 50
Baterijas uzlādes laiks (min) 155
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 392 x 81 x 132

*Darba metri, asmens garums

Aprīkojums

  • Krūmu griešanas asmens
  • Zāles griešanas asmens
  • Pakarināšanas cilpa
  • Asmens aizsargs
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
  • Koku un krūmu atzarošanai un veidošanai
Piederumi
Atrast GSH 2 Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija