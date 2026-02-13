GSH 4-4 Plus
Mazas, bet jaudīgas: ar akumulatoru darbināmās zāles un krūmu šķēres ir lieliski piemērotas zāliena malu un krūmu cirpšanai un veidošanai.
Nepārspējama precizitāte: Pateicoties vieglā bezvadu zāles un krūmu šķēru GSH 4-4 Plus 8 cm platajam zāles asmenim, jums tagad ir glītas zāliena malas pie celiņiem, ap puķu dobēm vai gar terasi. Precīzo 11 cm garo krūmu asmeni izmanto dārza krūmu griešanai. Ierīces konstrukcija ar pogas nospiedienu nodrošina ātru asmeņu nomaiņu bez instrumentiem, turētāja cilpu krūma asmenī, lai ietaupītu vietu, kā arī teleskopisko rokturi kā papildu piederumu (nav iekļauts piegādes komplektā), lai nodrošinātu komfortablu zāliena malu nopļaušanu.
Īpašības un ieguvumi
Asmens nomaiņa bez instrumentiem
- Vieglu nomaiņu starp zāles un krūmu asmeņiem nodrošina ātrās nomaiņas sistēma.
Ergonomisks roktura dizains
- Ērts satrvēriens pat ilgiem darbu cēlieniem.
Turēšanas cilpa
- Vietas taupīšanai.
Drošības slēdzis
- Novērš nejaušu zāles un krūmu šķēru iedarbināšanu.
4 V Battery Power baterija pieejama kā piederums.
- Papildu baterija nodrošina pagarinātu darbības laiku.
- Litija jonu elementi gādā par ilgu kalpošanas laiku, drošību un jaudīgu veiktspēju.
- Savietojams ar visām 4 V Battery Power ierīcēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|4 V baterijas platforma
|Krūmu griešanas asmens griešanas garums (cm)
|11
|Krūmu griešanas asmens zobu solis (mm)
|8
|Zāles griešanas asmens platums (cm)
|8
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Jauda no vienas uzlādes - Cērpot krūmus * (m)
|maks. 450 (2,5 Ah)
|Jauda no vienas uzlādes - Griežot zāli (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 60 (2,5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|392 x 81 x 132
*Darba metri, asmens garums
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Krūmu griešanas asmens
- Zāles griešanas asmens
- Asmens aizsargs
Aprīkojums
- Pakarināšanas cilpa
Pielietošanas veidi
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
- Koku un krūmu atzarošanai un veidošanai
Piederumi
