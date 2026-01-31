Elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar vējstikla tīrīšanas komplektu

EDI 4 Limited Edition ir risinājums automašīnas vējstikliem visu gadu: vienā piegājienā noņem pat noturīgus netīrumus vai ledu no automašīnas vējstikla.

Skaidrāks skats – 365 dienas gadā: komplekts, kas ietver EDI 4 elektrisko ledus skrāpi un vējstikla tīrīšanas komplektu. Tas attīrīs jūsu vējstiklu no ledus un netīrumiem. Varat ātri nomainīt ledusskrāpja disku pret tīrīšanas disku, lai pielāgotu vajadzībai, pie tam, tas ir paveicams bez instrumentiem. Skrāpja disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiem efektīvi un bez piepūles noņem pat noturīgu ledu ar vienu kustību. EDI 4 esot gaidstāves režīmā, no augšas to piespiežot ar nelielu spiedienu, skrāpja disks sāk griezties un ledus tiks atdalīts kā ar burvja mājienu. Vējstikla tīrīšanas komplekts sastāv no diska, mikrošķiedras lupatiņas, tīrīšanas spilventiņa un RM 650 vējstikla tīrītāja. Tas ir viss, kas nepieciešams rūpīgai vējstikla tīrīšanai. Pat īpaši noturīgie netīrumi, piemēram, kukaiņu atliekas vai putnu izkārnījumi, ir ātri notīrāmi. Tīrīšanas spilventiņš un mikrošķiedras lupatiņa ir mazgājami, tāpēc tos var izmantot atkal un atkal. Viena akumulatora uzlāde pietiekama vairākām pielietošanas reizēm. Integrētā gaismas diode mirgojot, ziņo par nepieciešamību uzlādēt ierīci.

Īpašības un ieguvumi
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar vējstikla tīrīšanas komplektu: Izmantošana visu gadu
Izmantošana visu gadu
Izmantojiet ledus skrāpi visu gadu ar vējstikla tīrīšanas uzgaļa komplektu.
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar vējstikla tīrīšanas komplektu: Rotējošs disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiem
Rotējošs disks ar izturīgiem plastmasas asmeņiem
Triecienizturīgais disks bez piepūles noņem ledu
Elektriskais ledus skrāpis EDI 4 ar vējstikla tīrīšanas komplektu: Ātrai starpposma tīrīšanai
Ātrai starpposma tīrīšanai
Tīrīšanas komplekts bez ūdens attīra vējstiklu no netīrumiem.
Iespējams mainīt aprīkojumu
  • Ledus skrāpja un loga tīrīšanas uzgaļa nomaiņa bez instrumentiem.
Jaudīgas litija jonu šūnas
  • Viena akumulatora uzlāde ir pietiekama vairākām lietošanas reizēm
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks (min) 15
Baterijas uzlādes laiks (h) 3
diska diametrs (mm) 100
diska ātrums (apgr./min.) 500
Svars bez piederumiem (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 133 x 124 x 110

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Litija jonu baterija
  • Baterijas uzlādes kabelis
  • Aizsargvāciņš
  • Diskveida skrāpis
  • Vējstikla tīrīšanas komplekts
Pielietošanas veidi
  • Priekšējie stikli
Piederumi
Atrast EDI 4 ar vējstikla tīrīšanas komplektu rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

