Gaisa attīrītājs AF 30
Gaisa attīrītājs AF 30 ar lāzera sensora tehnoloģiju, automātisko režīmu, displeju, H13 filtrēšanu un aktīvās ogles filtrāciju noņem patogēnus, smalkus putekļus, alergēnus un smakas telpās, no 30-40 m².
Perfekta gaisa attīrīšana vidēja izmēra iekštelpām, dzīvojamām istabām un darba vietām: gaisa attīrītājs AF 30 attīra iekštelpu gaisu no alergēniem, piesārņotājiem un patogēniem, izmantojot daudzslāņu filtru sistēmu.Filtros ir aktīvās oglekles pildījums, iekārta aprīkota ar displeju, kas izmantojot krāsu kodu un arī ar cipariem norāda gaisa kvalitāti PM2,5 daļiņās µg/m³, uzrāda arī temperatūru un relatīvo mitrumu. Gaisa attīrītājs ir lieliska izvēle, jo tas aprīkots ar taimera funkciju, bērnu drošības slēdzeni, nakts režīmu, tam ir īpaši klusa darbība un filtru efektivitāte, kas nodrošina 99,95% 0,3 µm mazu daļiņu savākšanu. Pateicoties augstas kvalitātes lāzera sensoram iespējams nodrošināt automātisko darbības režīmu, kas pats pielāgo veiktspēju atbilstoši gaisa piesārņojuma līmenim. Iekārtas filtram ir kalpošanas laiks līdz pat vienam gadam, atkarībā no gaisa piesārņojuma un lietošanas intensitātes.
Īpašības un ieguvumi
High Protect 13 filtrsLai piesaistītu smakas un ķīmiskos izgarojumus.
Divu gaisa iesūkšanas atveru sistēmaGaisa iesūkšana iekārtas abās pusēs nodrošina augstu gaisa caurplūdi.
Krāsu ekrānsUzrāda temperatūru, gaisa mitrumu un gaisa kvalitāti, kā arī filtra un iekārtas stāvokli.
Klusa darbība
- Klusi elektromotori, ventilatori un gaisa plūsmas atveres.
Automātiskās darbības režīms
- Sensora kontrolēts automātiskās darbības režīms, kas pielāgojas gaisa kvalitātei.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (W)
|36
|Piemērotais telpas lielums (m²)
|līdz 60
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|maks. 320
|Filtra efektivitāte atkarībā no daļiņu izmēra (µm)
|0.3 µm >= 99.95 %
|Veiktspējas līmeņi
|5
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 260 x 486
* Ieteicamais istabas lielums, pieņemot, ka istabā griestu augstums ir 3 m un gaisa apjoms tajā tiek trīs reizes izfiltrēts stundas laikā maksimālajā veiktspējā.
Aprīkojums
- Dubultā filtru sistēma
- Filtra maiņas indikators
- Gaisa kvalitātes uzrādīšana
- Temperatūras indikators
- Relatīvā gaisa mitruma parādīšana
- Iekārtas darbība ar skārienfunkciju
- Automātiskās darbības režīms
- Nakts režīms
- Bloķēšanas funkcija
- Taimera programma
Pielietošanas veidi
- Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās