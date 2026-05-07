Gaisa attīrītājs AF 50 Signature Line
AF 50 Signature Line gaisa attīrītājs ar HEPA un aktīvās ogles gaisa filtrāciju atdala no gaisa patogēnus, smalkus putekļus, alergēnus un smakas telpās, kuru platība ir no 50 ¹⁾ līdz 100 m².
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Tas uzreiz padara jauno AF 50 Signature Line atpazīstamu kā labāko Kärcher iekārtu savā kategorijā. Ja esat kādreiz aizdomājušies, cik tieši svarīgs ir gaiss, ko elpojat, Jums atliek vien uz pāris sekundēm aizturēt elpu, tad Jūs to uzzināsiet. Par laimi, Jūsu elpu aizraus tikai mūsu jaudīgākā gaisa attīrītāja AF 50 Signature Line stilīgais dizains. Ar savu HEPA filtru un tā aktīvās ogles saturu iekārta uzticami atdala smalkos putekļus, alergēnus, patogēnus, pat smakas un ķīmisko vielu tvaikus no gaisa, kuru ieelpojat. Viedais automātiskais režīms gādā par to, lai attīrītāja darbības jauda būtu pielāgota atbilstoši gaisa kvalitātei un atstātu tikai tīru gaisu un īstu WOW efektu.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
High Protect 13 filtrsHEPA filtrs gaisa attīrīšanai no patogēniem un aerosoliem Lai piesaistītu smakas un ķīmiskos izgarojumus.
Krāsu ekrānsUzrāda temperatūru, gaisa mitrumu un gaisa kvalitāti, kā arī filtra un iekārtas stāvokli.
Divu gaisa iesūkšanas atveru sistēma
- Gaisa iesūkšana iekārtas abās pusēs nodrošina augstu gaisa caurplūdi.
4 rotējoši ritentiņi
- Uzlabota pārvietojamība.
Klusa darbība
- Vienmērīga motoru un ventilatoru darbība, klusa gaisa plūsma.
Automātiskās darbības režīms
- Sensora kontrolēts automātiskās darbības režīms, kas pielāgojas gaisa kvalitātei.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Pieslēgtā elektriskā slodze (W)
|50
|Piemērotais telpas lielums (m²)
|līdz 100
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|maks. 520
|Filtra efektivitāte atkarībā no daļiņu izmēra (µm)
|0.3 µm >= 99.95 %
|Veiktspējas līmeņi
|5
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Ieteicamais telpas izmērs, pieņemot, ka griestu augstums ir 3 m un gaisa apmaiņa notiek trīs reizes stundā, ierīcei darbojoties maksimālās jaudas režīmā.
Aprīkojums
- Dubultā filtru sistēma
- Filtra maiņas indikators
- Gaisa kvalitātes uzrādīšana
- Temperatūras indikators
- Relatīvā gaisa mitruma parādīšana
- Iekārtas darbība ar skārienfunkciju
- Automātiskās darbības režīms
- Nakts režīms
- Bloķēšanas funkcija
- Taimera programma
Pielietošanas veidi
- Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās
