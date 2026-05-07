Gaisa attīrītājs AF 50 Signature Line

AF 50 Signature Line gaisa attīrītājs ar HEPA un aktīvās ogles gaisa filtrāciju atdala no gaisa patogēnus, smalkus putekļus, alergēnus un smakas telpās, kuru platība ir no 50 ¹⁾ līdz 100 m².

Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Tas uzreiz padara jauno AF 50 Signature Line atpazīstamu kā labāko Kärcher iekārtu savā kategorijā. Ja esat kādreiz aizdomājušies, cik tieši svarīgs ir gaiss, ko elpojat, Jums atliek vien uz pāris sekundēm aizturēt elpu, tad Jūs to uzzināsiet. Par laimi, Jūsu elpu aizraus tikai mūsu jaudīgākā gaisa attīrītāja AF 50 Signature Line stilīgais dizains. Ar savu HEPA filtru un tā aktīvās ogles saturu iekārta uzticami atdala smalkos putekļus, alergēnus, patogēnus, pat smakas un ķīmisko vielu tvaikus no gaisa, kuru ieelpojat. Viedais automātiskais režīms gādā par to, lai attīrītāja darbības jauda būtu pielāgota atbilstoši gaisa kvalitātei un atstātu tikai tīru gaisu un īstu WOW efektu.

Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocības
Ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
High Protect 13 filtrs
HEPA filtrs gaisa attīrīšanai no patogēniem un aerosoliem Lai piesaistītu smakas un ķīmiskos izgarojumus.
Krāsu ekrāns
Uzrāda temperatūru, gaisa mitrumu un gaisa kvalitāti, kā arī filtra un iekārtas stāvokli.
Divu gaisa iesūkšanas atveru sistēma
  • Gaisa iesūkšana iekārtas abās pusēs nodrošina augstu gaisa caurplūdi.
4 rotējoši ritentiņi
  • Uzlabota pārvietojamība.
Klusa darbība
  • Vienmērīga motoru un ventilatoru darbība, klusa gaisa plūsma.
Automātiskās darbības režīms
  • Sensora kontrolēts automātiskās darbības režīms, kas pielāgojas gaisa kvalitātei.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Pieslēgtā elektriskā slodze (W) 50
Piemērotais telpas lielums (m²) līdz 100
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) maks. 520
Filtra efektivitāte atkarībā no daļiņu izmēra (µm) 0.3 µm >= 99.95 %
Veiktspējas līmeņi 5
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 9.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 290 x 290 x 580

¹⁾ Ieteicamais telpas izmērs, pieņemot, ka griestu augstums ir 3 m un gaisa apmaiņa notiek trīs reizes stundā, ierīcei darbojoties maksimālās jaudas režīmā.

Aprīkojums

  • Dubultā filtru sistēma
  • Filtra maiņas indikators
  • Gaisa kvalitātes uzrādīšana
  • Temperatūras indikators
  • Relatīvā gaisa mitruma parādīšana
  • Iekārtas darbība ar skārienfunkciju
  • Automātiskās darbības režīms
  • Nakts režīms
  • Bloķēšanas funkcija
  • Taimera programma
Pielietošanas veidi
  Rezerves filtru komplekts AF 20 gaisa attīrītājam - gaisa attīrīšanai iekštelpās
Piederumi
Atrast AF 50 Signature Line rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

