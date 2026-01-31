RVF 7
Autonomais RVF 7 viegli tīra cietos grīdas segumus un plānus paklājus. Tas viegli apiet mazus šķēršļus, pateicoties kamerai un mākslīgajam intelektam.
Baudiet vieglu grīdu tīrīšanu ar viedo RVF 7. Novatoriskais robots ne tikai tīra cietās grīdas, bet arī plānus paklājus – un dara to pilnīgi autonomi. Pateicoties viedajai LiDAR navigācijai, kamerai un mākslīgā intelekta tehnoloģijai, tas atpazīst šķēršļus un precīzi pārvietojas pa visām telpām. Ar sūkšanas jaudu līdz 10 000 paskaliem tas viegli savāc netīrumus sausās uzkopšanas režīmā, bet pārbaudītā veltnīša tehnoloģija nodrošina izcilu mitro tīrīšanu. Vadiet RVF 7 ērti ar lietotni un baudiet vairāk brīvā laika, kamēr tas uztur Jūsu māju mirdzoši tīru.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta veltnīša tehnoloģijaRotējošais veltnītis pastāvīgi tiek mitrināts ar tīro ūdeni, kamēr netīrais ūdens katrā apgriezienā tiek novadīts tvertnē. Tas garantē higiēnisku tīrīšanu un efektīvi savāc netīrumus.
Netīrumu noteikšanaRVF 7 nosaka netīrības pakāpi un automātiski pielāgo tīrīšanas parametru, lai nodrošinātu iedarbīgu un akurātu tīrīšanu.
Tiešsaistes kamera ar attālinātu piekļuviJūs jebkurā laikā varat piekļūt sava RVF 7 tiešsaistes kamerai lietotnē – tādējādi pat ceļojot vai atpūšoties Jūs varat uzraudzīt savu robotu un mājokli.
Par precīzu navigāciju gādā LiDAR un mākslīgais intelekts
- Ļauj ātri un precīzi noteikt telpas pat tumsā. Tas nozīmē, ka robotizētais putekļsūcējs vienmēr uzticami veic tīrīšanu.
- Papildu lāzera sensors un viedā kamera atpazīst mazus vai plakanus objektus, kas nav redzami LiDAR. Šķēršļi tiek iekļauti saglabātajās kartēs.
- LiDAR navigācijai ir iebūvēts sensors, kas samazina robota kopējo augstumu, nodrošinot optimālu tīrīšanu pat zem mēbelēm.
Paceļams veltnītis un galvenā birste ar tehnoloģiju pret matu sapīšanos
- Ja RVF 7 atklāj mitru netīrumu vai šķidrumu uz grīdas, galvenā sausā tīrīšanas suka automātiski tiek pacelta.
- Ja RVF 7 mitras tīrīšanas laikā atklāj paklāju, veltnītis automātiski tiek pacelts, lai pasargātu paklāju no mitruma (individuāli regulējams lietotnē).
- Galvenā birste ir aprīkota ar īpašu elementu, kas novērš matu sapīšanos, tādējādi gari mati daudz retāk apvijas ap birsti un tos var daudz vieglāk noņemt.
Divu tvertņu sistēma ar sensoru
- Mikrošķiedras veltnīši tiek nepārtraukti mitrināti ar ūdeni no tīrā ūdens tvertnes, bet netīrais ūdens tiek savākts atsevišķā tvertnē. Tīrām grīdām – katru reizi, kad uzkopjat.
- Integrētā paziņojumu funkcija vizuāli, akustiski un ar ziņojumu lietotnē signalizē, kad tīrā ūdens tvertne ir tukša vai netīrā ūdens tvertne – pilna.
Uzlādes stacija (iekļauta plāksne grīdas aizsardzībai pret mitrumu)
- RVF 7 tīrīšanas laikā pastāvīgi uzrauga baterijas līmeni, nepieciešamības gadījumā automātiski atgriežas uzlādes stacijā un pēc uzlādes automātiski turpina tīrīšanu.
- Grīdas aizsardzības plāksne pasargā jutīgus grīdas segumus no mitruma, kas var izdalīties no veltnīša.
Tīrīšanas režīmu var nomainīt ar spiedpogu
- Ātra un vienkārša tīrīšanas režīma maiņa, nospiežot pogu tieši uz iekārtas, darbība ir intuitīva, ērta un iespējama bez lietotnes.
Veltnīti var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā
- Veltnītis ir mazgājams veļas mašīnā līdz 60 °C. Tas nozīmē, ka pat grūti noņemami netīrumi, kas laika gaitā uzkrājušies mikrošķiedras veltnī, var tikt efektīvi noņemti.
- Veltnīša tīrīšana veļas mazgājamā mašīnā nodrošina daudz higiēniskāku rezultātu nekā vienkārša tīrīšana zem tekoša ūdens.
Parocīga iekārtas kontrole lietotnē
- Pielāgota tīrīšanas parametru iestatīšana: kartes izveide dažādiem grīdas segumiem, aizliegto zonu iestatīšana, telpu nosaukumu piešķiršana, tīrīšanas laiku iestatīšana un daudz kas cits.
- Iesūkšanas spēku, ūdens patēriņu un citus tīrīšanas iestatījumus var individuāli pielāgot katrai telpai.
- Tīrīšanas gaitu var nepārtraukti pārraudzīt, un varat piekļūt detalizētiem tīrīšanas pārskatiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|14.4
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Sūkšanas jauda (Pa)
|maks. 13000
|Tīrā ūdens tvertne (ml)
|300
|Netīrā ūdens tvertne (ml)
|130
|Netīrumu tvertne (ml)
|250
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|150 (vakuums)
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²)
|160 (vakuums) / 60
|Robota izmēri (G x P x A) (mm)
|105
|Robota diametrs (mm)
|360
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 350 x 105
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop (bez smaržas), 30 ml
- Netīrumu tvertne
- Sānu birste: 4 x
- Mitrās kopšanas ierīce
- Mikrošķiedras veltnītis: 2 Gabals(i)
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Tīrā ūdens tvertne
- Netīrā ūdens tvertne
- Uzlādes stacija
- Grīdas seguma aizsargplāksne novietnei
Aprīkojums
- Kritiena sensori
- autonoma tīrīšana
- Netīrumu noteikšana ar MI
- Šķēršļu noteikšana ar MI
- tiešsaistes kamera
- Paklāja sensors
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Sausās uzkopšanas režīms
- Kombinētās uzkopšanas režīms (slapjās un sausās)
- Slaucīšana gar grīdlīsti
- Paceļama birste
- Paceļams tīrīšanas disks
Videos
Pielietošanas veidi
- Visām cietajām grīdām, piemēram, parketa, lamināta, korķa, akmens, linoleja un PVH grīdām.
- Uz plāniem paklājiem
Piederumi
Atrast RVF 7 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.