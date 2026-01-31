RVF 7 Comfort Extra
RVF 7 Comfort Extra ar kameru un MI tīra cietos grīdas segumus un plānus paklājus. Daudzfunkcionālā bāzes stacija nodrošina vēl lielāku autonomiju. Ar sūkšanas jaudu līdz 10 000 paskaliem tas viegli savāc netīrumus sausās uzkopšanas režīmā, bet pārbaudītā veltnīša tehnoloģija nodrošina izcilu mitro tīrīšanu.
Baudiet vieglu grīdu tīrīšanu ar viedo RVF 7 Comfort Extra. Novatoriskais robots ne tikai tīra cietās grīdas, bet arī plānus paklājus – un dara to pilnīgi autonomi. Pateicoties viedajai LiDAR navigācijai, kamerai un mākslīgā intelekta tehnoloģijai, tas atpazīst šķēršļus un precīzi pārvietojas pa visām telpām. RVF 7 Comfort Extra daudzfunkcionālā bāzes stacija nodrošina vēl lielāku autonomiju. Tiklīdz beidzas tīrais ūdens vai tvertne netīrajam ūdenim un sausajiem netīrumiem ir pilna, RVF 7 Comfort Extra automātiski pārvietojas uz staciju. Tur tiek uzpildīts tīrais un iztukšots netīrais ūdens un sausie netīrumi – viss bez jebkādas iejaukšanās. Vadiet RVF 7 Comfort Extra ērti ar lietotni un baudiet vairāk brīvā laika, kamēr tas uztur Jūsu māju mirdzoši tīru.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta veltnīša tehnoloģijaRotējošais veltnītis tiek nepārtraukti mitrināts ar tīru ūdeni, un pēc katras rotācijas netīrais ūdens tiek rūpīgi izžmiegts no tā. Tas garantē higiēnisku un efektīvu cietu grīdu mitro tīrīšanu.
Netīrumu noteikšanaRVF 7 Comfort Extra atpazīst netīrumu pakāpi un automātiski pielāgo tīrīšanas parametrus, lai nodrošinātu efektīvu un rūpīgu tīrīšanu.
Tiešsaistes kamera ar attālinātu piekļuviJebkurā brīdī varat piekļūt RVF 7 Comfort Extra kamerai, izmantojot lietotni, kas ļauj Jums uzraudzīt savu māju, atrodoties ārpus tās.
Par precīzu navigāciju gādā LiDAR un mākslīgais intelekts
- Ļauj ātri un precīzi noteikt telpas pat tumsā. Tas nozīmē, ka robotizētais putekļsūcējs vienmēr uzticami veic tīrīšanu.
- Papildu lāzera sensors un viedā kamera atpazīst mazus vai plakanus priekšmetus, piemēram, kurpes, zeķes vai vadus, kas nav redzami LiDAR.
- Ja lāzera kameru sistēma atklāj šķēršļus, tie tiek iekļauti arī saglabātajās kartēs.
Paceļams veltnītis un galvenā birste ar tehnoloģiju pret matu sapīšanos
- Ja RVF 7 Comfort Extra atklāj mitru netīrumu vai šķidrumu uz grīdas, galvenā sausā iekārtas birste automātiski tiek pacelta.
- Ja RVF 7 Comfort Extra mitras tīrīšanas laikā atklāj paklāju, veltnītis automātiski tiek pacelts, lai pasargātu paklāju no mitruma (individuāli regulējams lietotnē).
- Galvenā birste ir aprīkota ar īpašu elementu, kas novērš matu sapīšanos, tādējādi gari mati daudz retāk apvijas ap birsti un tos var daudz vieglāk noņemt.
Divu tvertņu sistēma ar sensoru
- Mikrošķiedras veltnīši tiek nepārtraukti mitrināti ar ūdeni no tīrā ūdens tvertnes, bet netīrais ūdens tiek savākts atsevišķā tvertnē. Tīrām grīdām – katru reizi, kad uzkopjat.
Bāzes stacija
- Daudzfunkcionālā stacija automātiski iztukšo un piepilda ūdens tvertnes un iztukšo sauso netīrumu tvertni. Pēc tam robots pats turpina tīrīšanu.
- Pēc katras tīrīšanas veltnītis automātiski tiek iztīrīts ar siltu ūdeni un pēc tam izžāvēts ar siltu gaisu.
Tīrīšanas režīmu var nomainīt ar spiedpogu
- Ātra un vienkārša tīrīšanas režīma maiņa, nospiežot pogu tieši uz iekārtas vai daudzfunkcionālajā stacijā, darbība ir intuitīva, ērta un iespējama bez lietotnes.
Veltnīti var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā
- Veltnītis ir mazgājams veļas mazgājamā mašīnā līdz 60 °C. Tas nozīmē, ka pat grūti noņemami netīrumi, kas laika gaitā uzkrājušies mikrošķiedras veltnī, var tikt efektīvi noņemti.
- Papildus tīrīšanai daudzfunkcionālajā stacijā ir pieejama vēl viena mikrošķiedras rullīša tīrīšanas iespēja.
Parocīga iekārtas kontrole lietotnē
- Pielāgota tīrīšanas parametru iestatīšana: kartes izveide dažādiem grīdas segumiem, aizliegto zonu iestatīšana, telpu nosaukumu piešķiršana, tīrīšanas laiku iestatīšana un daudz kas cits.
- Iesūkšanas spēku, ūdens patēriņu un citus tīrīšanas iestatījumus var individuāli pielāgot katrai telpai.
- Tīrīšanas gaitu var nepārtraukti pārraudzīt, un varat piekļūt detalizētiem tīrīšanas pārskatiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|14.4
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 67
|Sūkšanas jauda (Pa)
|maks. 13000
|Tīrā ūdens tvertne (ml)
|300
|Netīrā ūdens tvertne (ml)
|130
|Netīrumu tvertne (ml)
|250
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|150 (vakuums)
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²)
|160 (vakuums) / 60
|Bāzes stacijas tīrā ūdens tvertne (l)
|3
|Bāzes stacijas netīrā ūdens tvertne (l)
|2.4
|Bāzes stacijas filtra maiss (l)
|4
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robota izmēri (G x P x A) (mm)
|105
|Robota diametrs (mm)
|360
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 400 x 520
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|20.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 350 x 105
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Tīrīšanas līdzekļi: Universālais grīdu tīrīšanas līdzeklis RM 536, 500 ml, Foam Stop (bez smaržas), 2 x 30 ml
- Netīrumu tvertne
- Filtra maisu daudzums: 5 Gabals(i)
- Sānu birste: 4 x
- Mitrās kopšanas ierīce
- Mikrošķiedras veltnītis: 2 Gabals(i)
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Tīrā ūdens tvertne
- Netīrā ūdens tvertne
- Bāzes stacija
Aprīkojums
- Kritiena sensori
- autonoma tīrīšana
- Netīrumu noteikšana ar MI
- Šķēršļu noteikšana ar MI
- tiešsaistes kamera
- Paklāja sensors
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Sausās uzkopšanas režīms
- Kombinētās uzkopšanas režīms (slapjās un sausās)
- autonoma tīrīšana: Karsts ūdens
- Autonoma veltnīša žāvēšana: Karsts
- Automātiska tvertnes uzpilde
- Automātiska tvertnes iztukšošana
- Automātiska netīrumu iztukšošana
- Slaucīšana gar grīdlīsti
- Paceļama birste
- Paceļams tīrīšanas disks
- Filtra maisu materiāls: Flīss
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
