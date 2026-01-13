Sensora rezerves ieliktņi

SensoTimer ST6 eco!ogic un ST6 Duo eco!ogic sensora rezerves ieliktņi nodrošina sistēmas optimālu darbību. Sensora ieliktņus vajadzētu mainīt reizi gadā.

SensoTimer ST6 un ST6 Duo eco!ogic nodrošina laistīšanu ar mitruma kontroli. Piegādes komplektā iekļautie sensori mēra augsnes mitruma līmeni un ar radiosignālu nosūta šo informāciju SensoTimer. Sensora rezerves ieliktņi kas veic kontaktu ar augsni, lai veiktu mērījumus, ir jāmaina reizi gadā, lai nodrošinātu, ka sistēma darbojas nevainojami. Sensora ieliktņus var ātri un viegli nomainīt, izmantojot skrūvgriezi. Tas nozīmē, ka ir jāizskrūvē divas skrūves sensora aizmugurē, jānoņem priekšējais vāks un ieliktnis. Pēc tam veco ieliktni var viegli nomainīt pret jauno. Visbeidzot, sensora vāks tiek uzlikts atpakaļ un nostiprināts vietā, izmantojot skrūves aizmugurē. Gatavs.

Īpašības un ieguvumi
Maināms sensora ieliktnis
  • Optimāla sensora sistēmas darbība
Kontrolēta laistīšana pēc mitruma līmeņa
  • Laistīšanai pēc vajadzības
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 48 x 12 x 4

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Rezerves sensoru ieliktņi: 2 Gabals(i)
Sensora rezerves ieliktņi
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
