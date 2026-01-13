Soaker Hose
25 m garā mitrināšanas šļūtene ir lieliski piemērota dzīvžogu un krūmu efektīvai laistīšanai. Šļūtenē nav ftalātu un to var pagarināt līdz 50 m.
25 m garā mitrināšanas šļūtene ir daļa no Kärcher Rain System®. Ūdens no šļūtenes tiek izvadīts vienmērīgi visā garumā un tur, kur nepieciešams. Tas nodrošina īpaši efektīvu dzīvžogu un krūmu laistīšanu. Šļūteni var saīsināt atbilstoši prasībām un pagarināt ar I-veida gabalu palīdzību vai sazarot ar T-veida gabaliem (maksimālais šļūtenes garums: 50 m). T-veida gabals ir īpaši ieteicams savienošanai ar Kärcher Rain System®. Pateicoties atzarojuma regulatoram, T-veida atzarā nepieciešamo ūdens daudzumu var optimāli pielāgot pilienveida laistīšanai. Divslāņu šļūtenē nav ftalātu, kadmija, bārija un svina, tāpēc tā ir nekaitīga veselībai. Ideālā gadījumā šļūtenē jānodrošina spiediens līdz 2 bar. Šļūtenes uzstādīšana ir ļoti vienkārša, un tai nav nepieciešami instrumenti. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības, darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem un ir individuāli pielāgojama gandrīz jebkura veida dārzam.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® mitrināšanas šļūtene
- Tieša laistīšana gar augiem
Var pagarināt līdz 50m
- Vienmērīga padeve visā šļūtenes garumā
Kvalitatīva dārza šļūtene
- Draudzīgs videi un nav kaitīgs veselībai
Bez kadmija, bārija un svina
- Draudzīgs videi un nav kaitīgs veselībai
Iztur ziemas apstākļus
- Šļūtene ziemā var palikt ārā
Mitrināšanas šļūtenei optimālais spiediens ir 2 bāri
- Vienmērīga padeve visā šļūtenes garumā
Var izmantot arī zem zemes
- Mitrināšanas šļūteni var aprakt zem vaļīgas augsnes kārtas līdz 5cm dziļumam
25m garums
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″
|Šļūtenes garums (m)
|25
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Izejas tilpums pie 4 bāriem (l/h)
|625
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 455 x 29
Aprīkojums
- Iztur ziemas apstākļus
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Dzīvžogi, krūmi
- Stādīšana rindās