1/2" vītnes savienotājs

1/2" vītnes savienotājs šļūteņu pievienošanai, piemēram, pie smidzinātājiem (iekšējā vītne).

Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, 1/2" vītnes savienotājs šļūteņu pievienošanai pie smidzinātājiem (ar iekšējo vītni). Universālais 1/2" vītnes savienotājs ir piemērots visām standarta dārza šļūtenēm un tam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmantoto diametru šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.

Īpašības un ieguvumi
"Click" sistēma
  • Var kombinēt ar visām parastajām āķu un cilpu sistēmām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Vītnes izmērs G1/2
Krāsa melna
Izmēri (G x P x A) (mm) 39 x 39 x 25
