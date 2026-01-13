Divvirzienu misiņa savienotājs
Augstas kvalitātes, izturīgs divvirzienu misiņa savienotājs divu šļūteņu savienošanai un šļūteņu pagarināšanai.
Augstas kvalitātes, izturīgs divvirzienu misiņa savienotājs divu šļūteņu savienošanai un šļūteņu pagarināšanai. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Divvirzienu savienotājs
- Ātra divu šļūteņu savienošana.
Izgatavots no misiņa
- Kvalitatīvs, izturīgs savienojuma elements
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|mjed
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|20 x 20 x 48
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums