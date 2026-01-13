Divvirzienu sadalītājs
Divvirzienu sadalītājs ar 2 neatkarīgiem, atsevišķi regulējamiem ūdens savienojumiem. Ideāls divu šļūteņu pievienošanai pie viena krāna. (krāna savienotājs G3/4, G1/2 sašaurinātājs)
Augstas kvalitātes divvirzienu sadalītājs ar G3/4 krāna savienotāju un G1/2 sašaurinātāju laistīšanai vienlaicīgi ar līdz divām šļūtenēm. Divvirzienu sadalītājam ir divi krāna savienotāji ar divām atsevišķām vadāmierīcēm, un tas nodrošina optimālu ūdens plūsmu. To var izmantot kopā ar visām populārākajām dārza šļūtenēm un tā pārliecina ar savu izturību, kvalitāti un ergonomisko kvalitāti un ērto un vienkāršo izmantošanu. Labi funkcionējošais savienojums ar izturīgo iekšējo vītni garantē vienkāršu savienošanu ar ūdens krānu. Divvirzienu sadalītājs ir saderīgs ar visām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Divi ūdens izvadi, kurus var regulēt neatkarīgi viens no otra
- Divas ūdens izplūdes atveres atsevišķi lietojiet vienā krānā.
Ar integrētu priekšfiltru
- Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Labi funkcionējošs savienojums
- Viegli piestiprināms pie krāniem ar 3/4" vai 1/2" vītni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4 + G1/2
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|50 x 126 x 78
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Dārza darbarīki un aprīkojums