Divvirzienu savienotājs
Divvirzienu savienotājs divu šļūteņu savienošanai. Izturīgs, kvalitatīvs un ar saistošu konstrukciju.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, divvirzienu savienotājs divu šļūteņu savienošanai. Augstas kvalitātes universāls divvirzienu savienotājs, kas ir piemērots visām standarta dārza šļūtenēm un kam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Divvirzienu savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmantoto diametru šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs dizains
- Garantēta izturība
2 šļūteņu savienošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|51 x 36 x 36