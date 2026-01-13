Iekštelpu krāna savienotājs
Iekštelpu krāna savienotājs Ļauj izveidot iekštelpu savienojumu ar dārza šļūteni. Vienkāršs savienojums ar misiņa iekšējo vītni ar izturīgu iekšējo vītni.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, savienojums iekštelpu krāniem, lai tiem pievienotu dārza šļūteni. Augstas kvalitātes universāls iekštelpu savienotājs, kas ir piemērots visām standarta dārza šļūtenēm un tam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Izturīga misiņa iekšējā vītne ar vītnes aizsardzību, kas nodrošina vienkāršu savienojumu. Krāna savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmantoto diametru šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Pielikums ar misiņa iekšējo vītni
- Garantēta izturība
Vītnes aizsardzība
- Vieglai piestiprināšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|54 x 34 x 34
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Dārza darbarīki un aprīkojums