Krāna savienotājs 1" ar 3/4" vītnes sašaurinātāju
Īpaši izturīgs krāna savienotājs 1" ar 3/4" vītnes sašaurinātāju, lai savienotu vītnes ar diviem izmēriem. Ideāls pievienošanai pie Kärcher dārza sūkņiem. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtiski efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, īpaši izturīga krāna savienotāja 1" vītne ar 3/1" vītnes sašaurinātāju. Sašaurinātājs ļauj savienot divu izmēru vītnes. Universālais šļūteņu labošanas savienotājs ir piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm un tam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Ideāls risinājums, lai savienotu vai salabotu divas šļūtenes. Krāna savienotājs ar 1" vītni un 3/4" vītnes savienotāju ir ideāls, lai to pievienotu Kärcher dārza sūkņiem un ir savietojams ar trīs visplašāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Ļoti izturīgs
- Garantēta izturība
Reduktors
- Ļauj savienojumu ar diviem pavedienu izmēriem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4 + G1
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|46 x 39 x 39
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!