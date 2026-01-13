Krāna savienotājs ar 3/4" vītni un 1/2" vītnes sašaurinātāju
Īpaši izturīgs krāna savienotājs ar 3/4" vītni un 1/2" vītnes sašaurinātāju. Sašaurinātājs ļauj savienot divu izmēru vītnes. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtiski efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un atjaunošanai. Piemēram, īpaši izturīgs krāna savienotājs ar 3/4" vītni un 1/2" vītnes sašaurinātāju. Sašaurinātājs ļauj savienot divu izmēru vītnes. Universālais šļūteņu labošanas savienotājs ir piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm un tam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Ideāls risinājums, lai savienotu vai salabotu divas šļūtenes. Krāna savienotājs ar 3/4" vītni ar 1/2" vītnes savienotāju ir savienojams ar trīs plašāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Ļoti izturīgs
- Garantēta izturība
Reduktors
- Ļauj savienojumu ar diviem pavedienu izmēriem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4 + G1/2
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|48 x 33 x 33
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
