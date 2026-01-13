Misiņa krāna savienotājs ar 1" vītni
Izturīgs misiņa krāna savienotājs ar iekšējo 1" vītni intensīvai izmantošanai. Neslīdošs gumijas tvereklis paaugstinātai ērtībai un vienkāršai savienošanai.
Augstas kvalitātes krāna savienotājs ar iekšējo 1" vītni ar neslīdošu gumijas tverekli paaugstinātai ērtībai un vienkāršai savienošanai. Jaunie augstās kvalitātes misiņa savienotāji no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes krāna savienotājs, kas izgatavots no misiņa.
- Izturība un izturība
Ērts gumijas gredzens uz roktura
- Vieglai apstrādei un labākai piestiprināšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|40 x 43 x 43
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums