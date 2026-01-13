Misiņa krāna savienotājs ar 3/4" vītni un ar 1/2" vītnes sašaurinātāju
Īpaši izturīgs misiņa krāna savienotājs ar 3/4" vītni un ar 1/2" vītnes sašaurinātāju divu izmēru vītņu saslēgšanai. Neslīdošs gumijas tvereklis vieglai un ērtai izmantošanai un savienojuma izveidošanai.
Augstas kvalitātes misiņa krāna savienotājs ar 3/4" vītni un ar 1/2" vītnes sašaurinātāju divu izmēru vītņu saslēgšanai. Neslīdošs gumijas tvereklis vieglai un ērtai izmantošanai un savienojuma izveidošanai. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes krāna savienotājs, kas izgatavots no misiņa.
- Izturība un izturība
Ērts gumijas gredzens uz roktura
- Vieglai apstrādei un labākai piestiprināšanai
Reduktors
- Ļauj savienojumu ar diviem pavedienu izmēriem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4 + G1/2
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|44 x 37 x 37
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums