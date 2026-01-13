Misiņa šļūtenes savienotājs, ar 1/2" un 5/8" vītni un ar Aqua Stop
Izturīgs misiņa krāna savienotājs šļūtenēm ar 1/2" un 5/8" vītni un ar Aqua Stop. Neslīdošs gumijas tvereklis paaugstinātai ērtībai un vienkāršai savienošanai.
Augstas kvalitātes misiņa krāna savienotājs ar Aqua Stop 1/2" un 5/8" šļūtenēm. Neslīdošs gumijas tvereklis paaugstinātai ērtībai un vienkāršai savienošanai. Aqua Stop automātiski aptur ūdens plūsmu, ja tiek atvienotas šļūtenes un piederumi. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Atvienošana bez šļakstiem pateicoties Aqua Stop
- Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Augstas kvalitātes misiņa šļūtenes savienotājs
- Izturība un izturība
Ērts gumijas gredzens uz roktura
- Vieglai apstrādei un labākai piestiprināšanai
Piemērots 1/2'' un 5/8'' šļūtenēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|48 x 33 x 33
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums