Misiņa šļūtenes savienotājs ar 3/4" vītni
Augstas kvalitātes misiņa krāna savienotājs 3/4" šļūtenēm. Neslīdošs gumijas tvereklis vieglai un ērtai izmantošanai un savienojuma izveidošanai. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes misiņa šļūtenes savienotājs
- Izturība un izturība
Ērts gumijas gredzens uz roktura
- Vieglai apstrādei un labākai piestiprināšanai
Piemērots 3/4'' šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|52 x 39 x 39
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums