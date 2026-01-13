"O" gredzenu komplekts
"O" gredzenu komplektā ietilpst seši blīvgredzeni (četri 10,8 mm x 2,6 mm, viens 15,9 mm x 2,6 mm, viens 17,1 mm x 2,6 mm) un viens smidzinātāja filtrs.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, "O" gredzenu komplektā ietilpst seši blīvgredzeni (četri 10,8 mm x 2,6 mm, viens 15,9 mm x 2,6 mm, viens 17,1 mm x 2,6 mm) un viens smidzinātāja filtrs. Krāna savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmanto diametru šļūtenēm un visām tirdzniecībā pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
1 sprinklera filtrs
6 blīves (4 × 10,8 × 2,6 mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|17 x 17 x 3