Regulējama laistīšanas sprausla
Regulējama laistīšanas sprausla, novietošanai starp šļūteni un smidzinātāju. Ūdens plūsmas kontrolei no 0 līdz maksimumam Ietilpst 2 virzienu savienojumi divu šļūteņu savienošanai.
Neskarti krānu savienojumi, šļūteņu savienotāji un šļūtenes - kopā veido efektīvas laistīšanas pamatu. Tāpēc Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, Kärcher regulējamā laistīšanas sprausla - ideāls risinājums ūdens plūsmas kontrolei no 0 līdz maksimumam. Tai ir ergonomiska konstrukcija vieglai un ērtai izmantošanai. Regulējamo laistīšanas sprauslu var izmantot, lai savienotu šļūteni un smidzinātāju, vai, 2 virzienu savienojuma gadījumā - divu šļūteņu savienošanai. Kärcher regulējamā laistīšanas sprausla ir saderīga ar visām pieejamajām "click" sistēmām un visu populārāko diametru dārza šļūtenēm.
Īpašības un ieguvumi
Var izmantot praktiski visur
- Visām populārākajām dārza šļūtenēm
Ietilpst 2 virzienu savienojumi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|105 x 32 x 32