Regulējama laistīšanas sprausla

Regulējama laistīšanas sprausla, novietošanai starp šļūteni un smidzinātāju. Ūdens plūsmas kontrolei no 0 līdz maksimumam Ietilpst 2 virzienu savienojumi divu šļūteņu savienošanai.

Neskarti krānu savienojumi, šļūteņu savienotāji un šļūtenes - kopā veido efektīvas laistīšanas pamatu. Tāpēc Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, Kärcher regulējamā laistīšanas sprausla - ideāls risinājums ūdens plūsmas kontrolei no 0 līdz maksimumam. Tai ir ergonomiska konstrukcija vieglai un ērtai izmantošanai. Regulējamo laistīšanas sprauslu var izmantot, lai savienotu šļūteni un smidzinātāju, vai, 2 virzienu savienojuma gadījumā - divu šļūteņu savienošanai. Kärcher regulējamā laistīšanas sprausla ir saderīga ar visām pieejamajām "click" sistēmām un visu populārāko diametru dārza šļūtenēm.

Īpašības un ieguvumi
Var izmantot praktiski visur
  • Visām populārākajām dārza šļūtenēm
Ietilpst 2 virzienu savienojumi
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 105 x 32 x 32
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija