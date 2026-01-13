Šļūteņu labošanas misiņa uzmava 3/4"
Augstas kvalitātes, izturīga šļūteņu labošanas misiņa uzmava bojātu šļūteņu posmu labošanai vai, lai savienotu šļūtenes ar 3/4" iekšējo diametru.
Augstas kvalitātes, izturīga misiņa šļūtenes labošanas uzmava bojātu šļūteņu posmu labošanai vai, lai savienotu šļūtenes ar 3/4" iekšējo diametru. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Izgatavots no misiņa
- Kvalitatīvs, izturīgs materiāls.
Šļūtenes savienojums
- Divu šļūteņu savienošanai vai bojātu šļūteņu labošanai.
Šļūteņu savienošanai ar iekšējo diametru 1/2" un 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|48 x 38 x 38
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums