Starpliku komplekts
Starpliku komplekts ar trīs starplikām (2 - 3/4" 1 - 1"). Ietilpst priekšfiltrs ar 3/4" vītnes krāna savienotājiem.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, starpliku komplekts ar trīs starplikām (2 - 3/4" 1 - 1"). Starpliku komplektā arī ietilpst priekšfiltrs 3/4" vītnes krāna savienotājiem. Krāna savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmanto diametru šļūtenēm un visām tirdzniecībā pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
1 priekšfiltrs G3/4 krāna savienojumiem
- Ātram savienojumam ar dārza šļūteni
3 blīves (2 x G3/4, 1 x G1)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vītnes izmērs
|G3/4 + G1
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|30 x 30 x 3