Trīsvirzienu misiņa savienotājs
Augstas kvalitātes, izturīgs trīsvirzienu misiņa savienotājs trīs šļūteņu saslēgšanai. Divu šļūteņu savienošanai. Jauns augstas kvalitātes misiņa savienotāju klāsts no Kärcher pusprofesionālai izmantošanai dārzā visa veida spiedieniem. Šis augstās kvalitātes savienotājs ir īpaši izturīgs un piemērots intensīvai izmantošanai. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
3 virzienu savienotājs
- Ātri savieno trīs šļūtenes, ļaujot izveidot divas neatkarīgas līnijas
Izgatavots no misiņa
- Kvalitatīvs, izturīgs savienojuma elements
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|15 x 55 x 60