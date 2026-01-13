Trīsvirzienu sadalītājs
Trīsvirzienu sadalītājs ar 3 atsevišķiem, individuāli regulējamiem ūdens savienojumiem. Ideāls trīs šļūteņu pievienošanai pie viena krāna. (G1 krāna savienotājs un G3/4 sašaurinātājs)
Augstas kvalitātes trīsvirzienu sadalītājs ar G1 krāna savienotāju un G3/4 sašaurinātāju laistīšanai vienlaicīgi ar līdz divām šļūtenēm. Trīsvirzienu sadalītājam ir trīs krāna savienotāji ar divām atsevišķām vadāmierīcēm, un tas nodrošina optimālu ūdens plūsmu. To var izmantot kopā ar visām populārākajām dārza šļūtenēm un tā pārliecina ar savu izturību, kvalitāti un ergonomisko kvalitāti un ērto un vienkāršo izmantošanu. Labi funkcionējošais savienojums ar izturīgo iekšējo vītni garantē vienkāršu savienošanu ar ūdens krānu. Trīsvirzienu sadalītājs ir saderīgs ar vairumu "click" sistēmu.
Īpašības un ieguvumi
Trīs ūdens izvadi, kurus var regulēt neatkarīgi viens no otra.
- Atsevišķi izmantojiet trīs ūdens izvadus uz viena krāna.
Ar integrētu priekšfiltru
- Īpaši ilgam kalpošanas laikam.
Labi funkcionējošs savienojums
- Viegli piestiprināms pie krāniem ar 1" vai 3/4" vītni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|60 x 22 x 180
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Dārza darbarīki un aprīkojums