Trīsvirzienu savienotājs
Trīsvirzienu savienotājs divu šļūteņu savienošanai. Izturīgs, kvalitatīvs un ar saistošu konstrukciju.
Uzticami krāna savienotāji, šļūteņu savienotāji un šļūtenes ir būtisks priekšnosacījums efektīvai laistīšanas sistēmai. Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, trīsvirzienu savienotājs trīs šļūteņu savienošanai. Augstas kvalitātes universāls trīsvirzienu savienotājs, kas ir piemērots visām standarta dārza šļūtenēm un tam ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Trīsvirzienu savienotājs ir savietojams ar trīs visplašāk izmantoto diametru šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs dizains
- Garantēta izturība
3 šļūteņu savienošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|15 x 65 x 60