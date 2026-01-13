Universāla šļūtenes labošanas uzmava
Universālā šļūtenes labošanas uzmava visām populārākajām dārza šļūtenēm. Divu šļūtenes daļu savienošanai vai labošanai. Ergonomiska konstrukcija vieglai un ērtai izmantošanai.
Neskarti krānu savienojumi, šļūteņu savienotāji un šļūtenes - kopā veido efektīvas laistīšanas pamatu. Tāpēc Kärcher piedāvā pilnvērtīgu piederumu klāstu laistīšanas sistēmu savienošanai, atvienošanai un labošanai. Piemēram, universālā šļūtenes labošanas uzmava. Universālā šļūtenes labošanas uzmava ir piemērota visām standarta dārza šļūtenēm un tai ir ergonomiska konstrukcija vienkāršai un ērtai izmantošanai. Ideāls risinājums divu šļūtenes daļu savienošanai vai labošanai. Universālā šļūtenes labošanas uzmava ir savietojama ar trīs visvairāk izmantoto diametru šļūtenēm.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomiska forma
- Viegli un ērti izmantojama
Var izmantot praktiski visur
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
2 šļūteņu savienošanai vai salabošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 39 x 39