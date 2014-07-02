Universāls šļūtenes savienojums ar Aqua Stop.
Universāls šļūtenes savienojums ar Aqua Stop. Ergonomiska konstrukcija vieglai un ērtai izmantošanai.
Ar Kärcher praktisko un ergonomisko universālo šļūtenes savienojumu šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Pielāgojamā savienotāja sistēma padara vienkāršāku nelielu un lielu dārzu un virsmu laistīšanu. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienotāji ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālie šļūtenes savienojumi ir savietojami ar trīs visplašāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click-on" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Aqua Stop
- Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Ergonomiska forma
- Viegli un ērti izmantojama
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Universāls (1/2", 5/8", 3/4")
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Krāsa
|dzeltena
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 33 x 42