Universāls šļūtenes savienojums Premium
Universāls šļūtenes savienojums Premium, izgatavots no metāla. Ar izturīgu šļūteni ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija un mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.
Ar Kärcher Premium no nerūsējoša alumīnija izgatavoto universālo šļūtenes savienojumu ar mīkstajiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem īpaši ērtai izmantošanai - šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienojumi ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienojumi ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālais šļūtenes savienojums ir savietojams ar trīs visvairāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Mīksti plastmasas rokturi ar padziļinājumiem
- Viegli un ērti izmantojama
Šļūtene ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija
- Garantēta izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 39 x 40