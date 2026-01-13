Universāls šļūtenes savienojums Premium

Universāls šļūtenes savienojums Premium, izgatavots no metāla. Ar izturīgu šļūteni ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija un mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.

Ar Kärcher Premium no nerūsējoša alumīnija izgatavoto universālo šļūtenes savienojumu ar mīkstajiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem īpaši ērtai izmantošanai - šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienojumi ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienojumi ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālais šļūtenes savienojums ir savietojams ar trīs visvairāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.

Īpašības un ieguvumi
Mīksti plastmasas rokturi ar padziļinājumiem
  • Viegli un ērti izmantojama
Šļūtene ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija
  • Garantēta izturība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Krāsa melna
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 65 x 39 x 40
Universāls šļūtenes savienojums Premium
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija