Universāls šļūtenes savienojums Premium ar Aqua Stop
Universāls šļūtenes savienojums Premium, izgatavots no metāla. Ar Aqua Stop un izturīgu šļūteni ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija un mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.
Ar Kärcher augstās kvalitātes universālo šļūtenes savienojumu Premium ar Aqua Stop - šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Izgatavots no nerūsējoša alumīnija un ar mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem īpaši ērtai izmantošanai. Pielāgojamā savienotāja sistēma padara vienkāršāku nelielu un lielu dārzu un virsmu laistīšanu. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienotāji ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālais šļūtenes savienojums Premium ir savietojams ar trīs visvairāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Mīksti plastmasas rokturi ar padziļinājumiem
- Viegli un ērti izmantojama
Šļūtene ar spaili, kas izgatavota no nerūsējoša alumīnija
- Garantēta izturība
Aqua Stop
- Atvienojiet bez izsmidzināšanas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 33 x 40