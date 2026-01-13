Ar Kärcher praktisko un ergonomisko universālo šļūtenes savienojumu Plus ar Aqua Stop ar mīkstajiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem īpaši ērtai izmantošanai - šļūteņu savienošana, atvienošana un labošana kļūst daudz vienkāršāka. Pielāgojamā savienotāja sistēma padara vienkāršāku nelielu un lielu dārzu un virsmu laistīšanu. Funkcionējoši krāna savienojumi un šļūteņu savienojumi ir izšķiroši svarīgi labai laistīšanas sistēmai. Universālais šļūtenes savienojums Plus ar Aqua Stop ir savietojams ar trīs visvairāk izmantotā diametra šļūtenēm un visām pieejamajām "click" sistēmām.