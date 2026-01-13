Connector set
Savienotāju komplekts: 3/4" vītnes krāna savienotājs ar 1/2" vītnes reduktoru, divi universāli šļūtenes savienotāji un 1,5 m Kevlar® šļūtene (5/8"). Šļūteņu ratiņu un ruļļu savienošanai ar krānu.
Savienotāju komplekts šļūteņu ratiņu un spoles savienošanai ar krānu. Komplektā ir viens 3/4" vītnes krāna savienotājs ar 1/2" vītnes reduktoru, divi universāli šļūtenes savienotāji un viena 1,5 m Kevlar® šļūtene (5/8"). Kärcher dārza šļūtenes ir ārkārtīgi elastīgas, izturīgas un drošas pret saspiešanu. Priekšrocības ir skaidras: ārkārtīgi izturīgas un viegli lietojamas. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle. Kevlar® ir EI du Pont de Nemours and Company reģistrēta preču zīme.
Īpašības un ieguvumi
1,5 m 5/8" PrimoFlex® šļūtene
2 x universālās šļūtenes savienotājs 2.645-191.0
- Piemērots visām dārza šļūtenēm.
Savienojumam ar šļūtenes ratiņiem un spolēm uz ūdens krānu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|5/8″
|Šļūtenes garums (m)
|1.5
|Vītnes izmērs
|G3/4
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|210 x 210 x 58
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums