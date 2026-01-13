Connector set

Savienotāju komplekts: 3/4" vītnes krāna savienotājs ar 1/2" vītnes reduktoru, divi universāli šļūtenes savienotāji un 1,5 m Kevlar® šļūtene (5/8"). Šļūteņu ratiņu un ruļļu savienošanai ar krānu.

Savienotāju komplekts šļūteņu ratiņu un spoles savienošanai ar krānu. Komplektā ir viens 3/4" vītnes krāna savienotājs ar 1/2" vītnes reduktoru, divi universāli šļūtenes savienotāji un viena 1,5 m Kevlar® šļūtene (5/8"). Kärcher dārza šļūtenes ir ārkārtīgi elastīgas, izturīgas un drošas pret saspiešanu. Priekšrocības ir skaidras: ārkārtīgi izturīgas un viegli lietojamas. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle. Kevlar® ir EI du Pont de Nemours and Company reģistrēta preču zīme.

Īpašības un ieguvumi
1,5 m 5/8" PrimoFlex® šļūtene
2 x universālās šļūtenes savienotājs 2.645-191.0
  • Piemērots visām dārza šļūtenēm.
Savienojumam ar šļūtenes ratiņiem un spolēm uz ūdens krānu
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 5/8″
Šļūtenes garums (m) 1.5
Vītnes izmērs G3/4
Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 210 x 210 x 58

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Lielu dārzu laistīšanai
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija