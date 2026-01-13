Performance Plus dārza šļūtene, kuras diametrs ir 1/2" un garums ir 20 m, ir lieliski piemērota mazu un vidēji lielu dārzu u. c. platību laistīšanai. Augstās kvalitātes daudzslāņu materiāla uzlabojumi ir sajūtami pat ar roku, tas padara šo Kärcher jauninājumu īpaši izturīgu, elastīgu un noturīgu pret samezglojumiem. Tās augstas veiktspējas laistīšanas sistēmām ir ideālas īpašības, kas nodrošina nepārtrauktu ūdens plūsmu. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un tomēr ir izturīga. Pret laikapstākļiem un UV starojumu noturīgais ārējais slānis pasargā materiālu, savukārt necaurspīdīgais iekšējais slānis nepieļauj aļģu rašanos šļūtenes iekšienē. Plīšanas spiediens – 45 bāri. Ūdens šļūtenei ir arī iespaidīga temperatūras izturība – no –20 līdz +60 °C. Mēs sniedzam šai dārza šļūtenei 15 gadu garantiju.