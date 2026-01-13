Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m

Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezglojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.

Jaunās, kvalitatīvās un 50 metru garās dārza šļūtenes Performance Plus 1/2" galvenā iezīme ir augstās kvalitātes daudzslāņu materiāls, no kura tā ir izgatavota un kura sniegtie uzlabojumi ir sajūtami pat ar roku. Šis elastīgais materiāls ir īpaši noturīgs pret locījumiem, kas padara šļūteni īpaši izturīgu un garantē nepārtrauktu ūdens plūsmu. Un tas vēl nav viss – šļūtene arī daudz ērtāk iegulstas Jūsu rokās. Pret UV starojumu aizsargājošais ārējais slānis pasargā materiālu no laikapstākļu radītiem bojājumiem, savukārt iekšējais slānis nepieļauj gaismas iekļūšanu šļūtenes iekšienē, tādējādi pasargājot to no aļģu rašanās. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu. Šļūtene spēj izturēt arī spiedienu līdz 45 bāriem un temperatūru no –20 līdz +60 °C. Dārza šļūtene Performance Plus ir ideāls risinājums ikvienam, kas vēlas laistīt vidēji lielus un lielus dārzus u. c. platības. Šim modelim ir 15 gadu garantija.

Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes daudzslāņu materiāls
  • Elastība un noturība pret samezglojumiem, kas nodrošina optimālu ūdens plūsmu.
50 metri
  • Vidēji lielu un lielu platību un dārzu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 45 bāriem
  • Izturīga
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
  • Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
  • Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
15 gadu garantija
  • Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 1/2″
Šļūtenes garums (m) 50
Krāsa melna
Svars (kg) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 390 x 390 x 170
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Lielu dārzu laistīšanai
