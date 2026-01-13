Jaunās, kvalitatīvās un 50 metru garās dārza šļūtenes Performance Plus 1/2" galvenā iezīme ir augstās kvalitātes daudzslāņu materiāls, no kura tā ir izgatavota un kura sniegtie uzlabojumi ir sajūtami pat ar roku. Šis elastīgais materiāls ir īpaši noturīgs pret locījumiem, kas padara šļūteni īpaši izturīgu un garantē nepārtrauktu ūdens plūsmu. Un tas vēl nav viss – šļūtene arī daudz ērtāk iegulstas Jūsu rokās. Pret UV starojumu aizsargājošais ārējais slānis pasargā materiālu no laikapstākļu radītiem bojājumiem, savukārt iekšējais slānis nepieļauj gaismas iekļūšanu šļūtenes iekšienē, tādējādi pasargājot to no aļģu rašanās. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu. Šļūtene spēj izturēt arī spiedienu līdz 45 bāriem un temperatūru no –20 līdz +60 °C. Dārza šļūtene Performance Plus ir ideāls risinājums ikvienam, kas vēlas laistīt vidēji lielus un lielus dārzus u. c. platības. Šim modelim ir 15 gadu garantija.