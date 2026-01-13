Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m
Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plīšanas spiediens – 40 bāri.
Augstas veiktspējas laistīšanai. 25 metru garā, kvalitatīvā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir ideāli piemērota mazu un vidēji lielu dārzu u. c. platību laistīšanai. Tā ir izgatavota no augstas kvalitātes daudzslāņu materiāla, kura sniegtie uzlabojumi ir sajūtami pat ar roku: pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību noturīgais ārējais slānis pasargā materiālu no ārpuses, savukārt iekšējais, necaurspīdīgais slānis nepieļauj aļģu veidošanos šļūtenes iekšienē. Tā arī ievērojami ērtāk iegulstas rokā, ir īpaši izturīga, elastīga un noturīga pret locījumiem, samezglojumiem, un tas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu. Šai kvalitatīvajai šļūtenei šķērslis pat nav temperatūras atšķirības – tā spēj izturēt temperatūru amplitūdā no –20 līdz +60 °C. Plīšanas spiediens – 40 bāri. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un ir lietotājam droša. Šim modelim mēs sniedzam 15 gadu garantiju.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes daudzslāņu materiāls
- Elastība un noturība pret samezglojumiem, kas nodrošina optimālu ūdens plūsmu.
25 metri
- Vidēji lielu un lielu platību un dārzu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 40 bāriem
- Izturīga
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
- Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
- Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
- Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
- Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
15 gadu garantija
- Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|5/8″
|Šļūtenes garums (m)
|25
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 360 x 115
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums