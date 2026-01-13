Augstas veiktspējas laistīšanai. 25 metru garā, kvalitatīvā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir ideāli piemērota mazu un vidēji lielu dārzu u. c. platību laistīšanai. Tā ir izgatavota no augstas kvalitātes daudzslāņu materiāla, kura sniegtie uzlabojumi ir sajūtami pat ar roku: pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību noturīgais ārējais slānis pasargā materiālu no ārpuses, savukārt iekšējais, necaurspīdīgais slānis nepieļauj aļģu veidošanos šļūtenes iekšienē. Tā arī ievērojami ērtāk iegulstas rokā, ir īpaši izturīga, elastīga un noturīga pret locījumiem, samezglojumiem, un tas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu. Šai kvalitatīvajai šļūtenei šķērslis pat nav temperatūras atšķirības – tā spēj izturēt temperatūru amplitūdā no –20 līdz +60 °C. Plīšanas spiediens – 40 bāri. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un ir lietotājam droša. Šim modelim mēs sniedzam 15 gadu garantiju.