Augstās kvalitātes daudzslāņu materiāls padara jauno Kärcher Performance Plus dārza šļūteni īpaši izturīgu, elastīgu un noturīgu pret pret locījumiem, samezglojumiem. Tas ne tikai ļauj Jums uzlabojumus sajust pat ar roku, bet arī gādā par nepārtrauktu ūdens plūsmu caur to. 50 metru garās šļūtenes materiāla ārējais slānis ir noturīgs pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību un aizsargā to no ārpuses, savukārt necaurredzamais iekšējais slānis novērš alģu veidošanos šļūtenes iekšienē. Šim jaunajam Kärcher produktam ar 5/8" diametru ir arī iespaidīga izturība pret temperatūras atšķiībām starp –20 un +60 °C, kā arī 40 bāru liels plīšanas spiediens. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un ir lietotājam droša. 50 metru garā Performance Plus 5/8" dārza šļūtene ir ideāli piemērota vidēji lielu un lielu dārzu u. c. platību laistīšanai. Šai Kärcher šļūtenei ir 15 gadu garantija.