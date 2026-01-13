Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m

50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.

Augstās kvalitātes daudzslāņu materiāls padara jauno Kärcher Performance Plus dārza šļūteni īpaši izturīgu, elastīgu un noturīgu pret pret locījumiem, samezglojumiem. Tas ne tikai ļauj Jums uzlabojumus sajust pat ar roku, bet arī gādā par nepārtrauktu ūdens plūsmu caur to. 50 metru garās šļūtenes materiāla ārējais slānis ir noturīgs pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību un aizsargā to no ārpuses, savukārt necaurredzamais iekšējais slānis novērš alģu veidošanos šļūtenes iekšienē. Šim jaunajam Kärcher produktam ar 5/8" diametru ir arī iespaidīga izturība pret temperatūras atšķiībām starp –20 un +60 °C, kā arī 40 bāru liels plīšanas spiediens. Turklāt šļūtenes sastāvā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina, tātad šļūtene nesatur nevienu cilvēka veselībai kaitīgu vielu un ir lietotājam droša. 50 metru garā Performance Plus 5/8" dārza šļūtene ir ideāli piemērota vidēji lielu un lielu dārzu u. c. platību laistīšanai. Šai Kärcher šļūtenei ir 15 gadu garantija.

Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes daudzslāņu materiāls
  • Elastība un noturība pret samezglojumiem, kas nodrošina optimālu ūdens plūsmu.
50 metri
  • Vidēji lielu un lielu platību un dārzu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 40 bāriem
  • Izturīga
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
  • Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
  • Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
15 gadu garantija
  • Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 5/8″
Šļūtenes garums (m) 50
Krāsa melna
Svars (kg) 8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8
Izmēri (G x P x A) (mm) 390 x 390 x 190
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Lielu dārzu laistīšanai
