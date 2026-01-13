Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m
Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.
Kärcher Performance Premium 5/8" nav parasta dārza šļūtene. Tā ir izgatavota no novatoriska materiāla, kurā iestādāta īpaša tehnoloģija pret šļūtenes samezglošanos. Materiāls gādā par šļūtenes izturību, elastību un noturību pret locījumiem un saspiešanos. Tādējādi arī tiek nodrošināta nepārtraukta ūdens plūsma vidēji lielu un lielu dārzu u. c. platību laistīšanas laikā. Materiāla ārējais slānis ir noturīgs pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību, savukārt necaurredzamais iekšējais slānis gādā par to, lai šļūtenes iekšienē nerastos aļģes. Tāpēc Kärcher šai šļūtenei piedāvā 18 gadu garantiju. Performance Premium šļūtene ir 50 metru gara, un tā uzrāda lieliskus veselības un ilgtspējības rādītājus, jo tajā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina. Citas priekšrocības – 35 bāru plīšanas spiediens un temperatūras izturība amplitūdā starp –20 un +60 °C.
Īpašības un ieguvumi
18 gadu garantija
- Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
50 metri
- Vidēji lielu un lielu platību un dārzu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 40 bāriem
- Garantēta izturība
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
- Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
- Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
- Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
- Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
Kärcher Premium tehnoloģija pret samezglošanos
- Elastīga un noturīga pret samezglošanos, kas gādā par optimālu ūdens plūsmu bez šļūtenes salocīšanās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|5/8″
|Šļūtenes garums (m)
|50
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|9.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|390 x 390 x 210
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Lielu dārzu laistīšanai