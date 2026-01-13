Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m

Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.

Kärcher Performance Premium 5/8" nav parasta dārza šļūtene. Tā ir izgatavota no novatoriska materiāla, kurā iestādāta īpaša tehnoloģija pret šļūtenes samezglošanos. Materiāls gādā par šļūtenes izturību, elastību un noturību pret locījumiem un saspiešanos. Tādējādi arī tiek nodrošināta nepārtraukta ūdens plūsma vidēji lielu un lielu dārzu u. c. platību laistīšanas laikā. Materiāla ārējais slānis ir noturīgs pret laikapstākļu un UV starojuma iedarbību, savukārt necaurredzamais iekšējais slānis gādā par to, lai šļūtenes iekšienē nerastos aļģes. Tāpēc Kärcher šai šļūtenei piedāvā 18 gadu garantiju. Performance Premium šļūtene ir 50 metru gara, un tā uzrāda lieliskus veselības un ilgtspējības rādītājus, jo tajā nav ne ftalātu (<0,1%), ne kadmija, bārija un svina. Citas priekšrocības – 35 bāru plīšanas spiediens un temperatūras izturība amplitūdā starp –20 un +60 °C.

Īpašības un ieguvumi
18 gadu garantija
  • Izgatavota tā, lai ilgi kalpotu un atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.
50 metri
  • Vidēji lielu un lielu platību un dārzu aplaistīšanai.
Kvalitatīvs daudzslāņu materiāls piešķir šļūtenei īpašu noturību, kas spēj izturēt spiedienu līdz 40 bāriem
  • Garantēta izturība
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no –20 līdz +60 °C)
  • Kvalitatīva šļūtene
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%), kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai un videi
Pret UV stariem noturīgs ārējais slānis
  • Īpaši noturīga pret laikapstākļiem.
Kärcher Premium tehnoloģija pret samezglošanos
  • Elastīga un noturīga pret samezglošanos, kas gādā par optimālu ūdens plūsmu bez šļūtenes salocīšanās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 5/8″
Šļūtenes garums (m) 50
Krāsa melna
Svars (kg) 9.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 390 x 390 x 210
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Lielu dārzu laistīšanai
