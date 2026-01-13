PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m
PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 ° C.
PrimoFlex® kvalitātes šļūtene 5/8" 50 m, ideāli piemērota mazu un lielu teritoriju un dārzu laistīšanai. 3 slāņu dārza šļūtene, izturīga pret spiedienu, pastiprināta pīta, bez ftalātiem, kadmija, bārija un svina, nekaitīga veselībai. Izturīga pret laikapstākļiem, UV staru necaurlaidīgs ārējais slānis aizsargā materiālu, un necaurspīdīgs starpslānis novērš aļģu veidošanos šļūtenē. Pārspiediena spiediens 24 bar. Šļūtenes darba temperatūras diapazons -20 līdz 65 ° C. 12 gadu garantija. Kärcher dārza šļūtenes ir ārkārtīgi elastīgas, izturīgas un drošas pret saspiešanos. Priekšrocības ir pašsaprotamas: ārkārtīgi izturīgas un viegli lietojamas. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle.
Īpašības un ieguvumi
12 gadu garantija
- Garantēta izturība
Trīs slāņi
- Noturīga pret salocīšanos
Pārraušanas spiediens 24 bāri
- Garantēta izturība
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
- Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no 0 līdz +40 °C)
- Garantēta izturība
Bez kadmija, bārija un svina
- Nerada risku veselībai vai videi
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
- Garantēta izturība un ilgmūžība.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%)
- Nerada risku veselībai vai videi
Pret laikapstākļiem un UV starojumu noturīgs ārējais slānis
- Garantēta izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|5/8″
|Šļūtenes garums (m)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|7.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|370 x 370 x 195
