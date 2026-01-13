PrimoFlex® šļūtene 1" 1 m

Jūs varat iegādāties PrimoFlex® 1" dārza šļūteni tieši Jums vajadzīgajā garumā (maksimālais 50 m). Ar spiediena izturīgu sieta armējumu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas.

PrimoFlex® šļūtene, kuras diametrs ir 1" un kuras garums ir līdz 50 m, ir lieliski piemērota jebkura izmēra platību un dārzu laistīšanai. Trīsslāņu dārza šļūtene ir nostiprināta ar spiediena izturīgu sieta armējumu, un tās sastāvā nav ne ftalātu ( <0,1%), ne kadmija, bārija un svina: tas nozīmē, ka tajā nav pilnīgi nevienas veselībai kaitīgas vielas. Pret laikapstākļu iedarbību izturīgs UV aizsardzības slānis pasargā šļūtenes materiālu no ārpuses, savukārt necaurspīdīgais iekšējais slānis neļauj rasties aļģēm šļūtenes iekšpusē. Plīšanas spiediens ir 20 bāri. Šļūtene spēj izturēt arī iespaidīgu temperatūras amplitūdu – no –20 līdz +65 °C. Dārza šļūtenes no Kärcher laistīšanas aprīkojuma klāsta ir ļoti elastīgas, izturīgas un noturīgas pret locījumiem. Priekšrocības ir acīmredzamas – tās ir ilgs kalpošanas laiks un ērta lietošana.

Īpašības un ieguvumi
Trīs slāņi
  • Noturīga pret salocīšanos
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no 0 līdz +40 °C)
  • Ļoti izturīga
Bez kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai un videi
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Ļoti izturīga, ilgmūžīga
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%)
  • Nerada risku veselībai un videi
Pret laikapstākļiem un UV starojumu noturīgs ārējais slānis
  • Ļoti izturīga
Iespējams iegādāties dažādos garumos
  • Šļūtenes var sagriezt dažādos garumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 1″
Šļūtenes garums (m) 50
Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18
Izmēri (G x P x A) (mm) 580 x 580 x 240
PrimoFlex® šļūtene 1" 1 m
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Lielu dārzu laistīšanai
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
