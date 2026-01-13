PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m
PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.
PrimoFlex® quality hose 3/4" 50 m ideal for watering small to large areas and gardens. 3 layer garden hose, pressure-resistant, reinforced braided, free of phthalates, cadmium, barium and lead, harmless to health. A weather-resistant, UV-proof outer layer protects the material, and an opaque interlayer prevents algae formation in the hose. Bursting pressure 24 bar. Hose operating temperature range -20 to 65 °C. 12 year guarantee. Kärcher garden hoses are extremely flexible, durable and non-kinking. The advantages are clear: extremely durable and easy to handle. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Īpašības un ieguvumi
12 gadu garantija
- Garantēta izturība
Trīs slāņi
- Noturīga pret salocīšanos
Pārraušanas spiediens 24 bāri
- Garantēta izturība
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
- Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no 0 līdz +40 °C)
- Garantēta izturība
Bez kadmija, bārija un svina
- Nerada risku veselībai vai videi
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
- Garantēta izturība un ilgmūžība.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%)
- Nerada risku veselībai vai videi
Pret laikapstākļiem un UV starojumu noturīgs ārējais slānis
- Garantēta izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|3/4″
|Šļūtenes garums (m)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|10.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 380 x 285
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set